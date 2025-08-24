糾紛頻傳護理師扛責　護理之家團體籲「放寬負責人資格」

▲護理之家團體籲放寬負責人資格。（示意圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

依照現行規定，護理之家護理負責人應由「護理人員」擔任，但照護糾紛頻傳，許多受聘護理負責人非出資申請人。對此，台灣護理之家協會要求修正護理人員法相關規定，將護理之家負責人資格由護理人員放寬至一般成年國民皆可擔任。衛福部則回應，去年曾開會討論，要求協會再提修正版本，但協會在同年9月11日來函表態不依結論辦理。

台灣護理之家協會前任理事長周矢綾今天透過文字表示，許多護理之家護理負責人非出資者，但卻要獨自承擔法律責任，近年桃園、南投、新北等地護理之家照護糾紛等案例頻傳，雖多數護理負責人最終獲判無罪，但冗長訴訟承受精神壓力，甚至有人離職，衝擊機構照護品質。

周矢綾說，修法只是希望避免受聘護理人員承擔不應承擔的法律風險，去年曾和相關單位協商修法，且有達成初步共識，草案也獲得立法院三黨、17位立委連署支持，不過在送入立法院前，卻遭護理師護士公會全聯會和衛福部反對，若主管機關持續無視，不排除發起抗議。

衛福部護理及健康照護司回應，台灣護理之家協會提出修正《護理人員法》，將負責人資格由護理人員放寬至一般成年國民皆可擔任，這部分在去年8月8日曾開會討論，之後有要求協會再提出修正版本，需和護理團體取得修法共識，不過協會卻在同年9月11日來函表態不依結論辦理，形同自行背棄會議。

衛福部強調，「護理之家」是依據我國《護理人員法》設立護理機構，是護理專業而特許的醫事機構，法制體例、制度設計與規劃和全國各類醫事機構一致，機構負責人須具該專業領域的專門職業技術人員資格規範，因其涉及醫事機構專業照護品質與民眾權益。

另中華民國護理師護士公會全國聯合會今也發出聲明表示，可以理解護理之家制度問題所在，但護理人員和醫師等醫事人員一樣，依法可以擔任機構負責人，這是保障專業地位和公平的重要制度，貿然修法，可能導致責任歸屬混亂。

護理師護士公會全聯會也建議，主管機關盡快訂定護理機構法人管理辦法，清楚劃分經營者與專業管理者責任，也要引進公平競爭原則，防止壟斷和惡性競爭情況發生，護理人員也不要隨便出借執照或掛名，以免淪為代罪羔羊。