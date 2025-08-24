ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

糾紛頻傳護理師扛責　護理之家團體籲「放寬負責人資格」

▲歐洲許多國家的病毒檢測未能觸及護理之家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護理之家團體籲放寬負責人資格。（示意圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

依照現行規定，護理之家護理負責人應由「護理人員」擔任，但照護糾紛頻傳，許多受聘護理負責人非出資申請人。對此，台灣護理之家協會要求修正護理人員法相關規定，將護理之家負責人資格由護理人員放寬至一般成年國民皆可擔任。衛福部則回應，去年曾開會討論，要求協會再提修正版本，但協會在同年9月11日來函表態不依結論辦理。

台灣護理之家協會前任理事長周矢綾今天透過文字表示，許多護理之家護理負責人非出資者，但卻要獨自承擔法律責任，近年桃園、南投、新北等地護理之家照護糾紛等案例頻傳，雖多數護理負責人最終獲判無罪，但冗長訴訟承受精神壓力，甚至有人離職，衝擊機構照護品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周矢綾說，修法只是希望避免受聘護理人員承擔不應承擔的法律風險，去年曾和相關單位協商修法，且有達成初步共識，草案也獲得立法院三黨、17位立委連署支持，不過在送入立法院前，卻遭護理師護士公會全聯會和衛福部反對，若主管機關持續無視，不排除發起抗議。

衛福部護理及健康照護司回應，台灣護理之家協會提出修正《護理人員法》，將負責人資格由護理人員放寬至一般成年國民皆可擔任，這部分在去年8月8日曾開會討論，之後有要求協會再提出修正版本，需和護理團體取得修法共識，不過協會卻在同年9月11日來函表態不依結論辦理，形同自行背棄會議。

衛福部強調，「護理之家」是依據我國《護理人員法》設立護理機構，是護理專業而特許的醫事機構，法制體例、制度設計與規劃和全國各類醫事機構一致，機構負責人須具該專業領域的專門職業技術人員資格規範，因其涉及醫事機構專業照護品質與民眾權益。

另中華民國護理師護士公會全國聯合會今也發出聲明表示，可以理解護理之家制度問題所在，但護理人員和醫師等醫事人員一樣，依法可以擔任機構負責人，這是保障專業地位和公平的重要制度，貿然修法，可能導致責任歸屬混亂。

護理師護士公會全聯會也建議，主管機關盡快訂定護理機構法人管理辦法，清楚劃分經營者與專業管理者責任，也要引進公平競爭原則，防止壟斷和惡性競爭情況發生，護理人員也不要隨便出借執照或掛名，以免淪為代罪羔羊。

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

關鍵字： 護理之家 照護

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

全家罹肝癌慘死！一查竟是「竹筷重複用」釀禍　專家揭隱形殺手

糾紛頻傳護理師扛責　護理之家團體籲「放寬負責人資格」

醫曝「偏頭痛」常見3體質　愛吃甜炸、愛生氣都中

「微糖」比較健康？醫揭手搖飲含糖量真相：等於吞5顆方糖

炸物、燒烤藏致癌物「丙烯醛」　醫：還會害糖尿病惡化

更年期不是病！老化過程男女都躲不掉　醫曝平安渡過3大秘招

病友憂癌藥基金編列不足　健保署：明年有70~80億可用

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

讀者迴響

回到最上面