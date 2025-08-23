今年夏天已1718人熱傷害就醫　注意3症狀「室內也有風險」

▲天氣炎熱連日高溫，要注意熱傷害，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來天氣炎熱，根據衛福部最新統計，今年夏天從6月至今因為熱傷害就醫已達1,718人。國民健康署特別發布提醒慎防熱傷害，如果出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，請儘快離開高溫環境，休息並補充水分，設法降溫。而室內並非沒有風險，尤其長輩若在家不出門也要保持涼爽、勤補水分。

根據衛生福利部疾病管制署「即時疫情監測及預警系統」通報資料顯示，2024年夏季 （6月至8月）熱傷害就醫人數達2,668人，而今年夏季最新數據6月至7月20日則已累積1,718人次就醫，其中8月截至8/21總計385人次。

中央氣象署連續多日發布高溫資訊，紫外線過量經常達到危險級，各地氣溫飆破35度以上，並伴隨著陣雨的降臨。國健署指出，在如此高溫高濕的環境下，當汗水無法排出，讓體感溫度隨著上升。

國健署表示，由於長者汗腺功能較差，屬於體溫調節能力相對較差的族群，尤其有慢性病或心血管疾病的長者，更須特別注意，當無法及時攝取足夠水分，或因藥物而影響水分與汗水調節，造成體內的熱能無法順利排除時，若持續處於高溫環境，便容易產生熱傷害。

國民健康署提醒長輩及其家屬要牢記避免熱傷害3要訣：「涼、補、心」（保持涼爽、補充水分、隨時留心），以防範熱傷害的發生。

第一是保持「涼」爽：選擇穿著寬鬆、透氣的淺色衣服，並適時開冷氣，冷氣溫度建議設定在26-27度，搭配電風扇達到室內降溫效果，同時關掉非必要的電器設備，以減少產熱；若不開冷氣，也應該保持室內通風涼爽，避免太陽直曬及悶熱的環境。

第二為「補」充分水分：不可等到口渴才補充水分，養成隨時喝水的好習慣，若家中長輩不願意喝沒有味道的白開水，可以嘗試加一點檸檬片以增加風味，或是讓長輩每日飲食攝取3蔬2果，以補足水分的不足。如經醫囑須限制飲水量或鹽分者，應遵循醫師的建議。

第三是隨時留「心」：留心天氣預報，並留意身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等症狀，請儘快離開高溫環境，休息並補充水分，設法降低體溫；必要時，應立即就醫尋求專業協助。