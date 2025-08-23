2成5照服員曾被患者攻擊　學者憂：長照人力流失更嚴峻

▲愈來愈多人需要長照服務，照服員的安全與福祉卻未獲足夠重視。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣邁向超高齡社會，愈來愈多人需要長照服務，照服員的安全與福祉卻未獲足夠關注。一項最新研究發現，國內照服員逾1/4曾在工作中受暴，遇到性騷擾比率超過13%，約25%心理狀態欠佳，近2成感覺精神耗竭、快撐不住；專家說，長照3.0要加強照服員到府服務的保護，否則人力流失恐更嚴峻。

此研究由國衛院副研究員鄭婉汝醫師與團隊共同進行，她表示，團隊於2022至2023年間調查937名持有證照的長照照服員，平均年齡約46歲，女性佔84.3%，結果發現，其中25.5%自評心理健康不佳，19%認為工作造成高度耗竭；至於過去一年內曾遭遇的職場暴力類型，以語言暴力最多、佔26.04%，其次是肢體暴力、佔16.33%，再其次是心理暴力、佔15.69%，性騷擾則佔13.55%。

在職場暴力的來源中，高達26.04%曾遭患者施暴，其次是病人家屬、佔11.21%，同事或主管則佔5.98%；此外，相較於機構照服員，居家照服員更容易遭受病人家屬施加心理暴力（37.65% vs. 20.97%），以及更高比例遭到病人家屬肢體攻擊（20.29% vs. 8.33%）。

進一步分析發現，心理暴力對心理健康的負面影響，以及語言暴力及性騷擾與工作耗竭的關聯，也是居家場域比機構更為強烈。

針對心理暴力，鄭婉汝說明，例如照服員被家屬要求打掃環境或代為採買，若不從便以檢舉或負評威脅，或患者病情惡化時，家屬將責任都推給照服員，使照服員感覺孤立、無助，這都屬於心理暴力，足以摧毀精神健康。

鄭婉汝指出，居家照服員進入病人家庭，暴露於缺乏保全人員、同儕支援的不確定環境，風險更需要被注意，加上部分家屬至今仍將照服員視為「家務助理」，甚至要求照服員一併照顧非約定的服務對象；她強調，提升民眾對於照服員角色的正確認知，應為長照3.0改革的重點之一，如此才能有效協助照服員聚焦專業照護，避免職業尊嚴遭侵蝕。

▲專家認為照服員訓練須加強對職場暴力的辨識與自我保護。（圖／暨南國際大學提供）

針對照服員處境的改善，鄭婉汝表示，首先在教育訓練方面，須強化照服員對職場暴力的辨識與自我保護，避免過度合理化病人病情因素造成的暴力或騷擾行為；其次，機構必須建立明確的申訴及調查程序，並須避免二度傷害；再者，應善用科技，例如設計具有求救功能的APP，讓照服員能以最快速度發出警訊，或透過錄音、錄影舉證。

鄭婉汝提醒，台灣照服員人力長期不足，若僅靠薪資提升，卻無法提供安全、有尊嚴的工作環境，不僅難以吸引新血，也會削弱長照體系的穩定，需要社會各界的持續關注及努力。