玩健身環「中等強度」相當於快走慢跑　醫：特別適合久坐上班族

▲多項研究證實Switch健身環有健康益處，遊戲中等強度的能量消耗等同於快走甚至慢跑。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

沒時間去健身房，其實在家靠遊戲機也能補足運動量。研究顯示，使用Switch「健身環大冒險」（Ring Fit Adventure, RFA），只要將強度設定在中等，心率便可達到國際指引定義的「中等強度運動」，能量消耗相當於快走甚至慢跑。

家庭醫學科醫師魏士航在臉書粉專「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」分享，根據刊登於《Games for Health Journal》的研究，BMI約31.8的成年人參與RFA後，心率能達最大心率的64%至76%，能量消耗等同於傳統有氧運動，參與者普遍回饋「更好玩也更容易堅持」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，根據2022年發表於《JMIR Serious Games》的隨機對照試驗，80名大學生連續4週、每週3次使用RFA，結果發現其1600公尺跑步時間平均縮短20秒，且心肺耐力提升，情緒、壓力量表得分也顯著改善。雖然睡眠品質未見明顯差異，但整體健康指標正向發展。

另根據2024年刊登於《Geriatrics & Gerontology International》的研究，針對曾跌倒的長者進行8週RFA訓練，結果在平衡測驗中有顯著進步，期間也沒有任何不良事件，不僅證實有助預防跌倒，也成為長輩可行的運動方式。

魏士航寫道，RFA最大優勢在於結合遊戲設計及運動需求，使用者不必額外安排時間，打開遊戲便能進行，趣味性又高，比徒手訓練更能持久，且同時涵蓋有氧、核心與下肢訓練，對久坐的上班族特別合適。

不過魏士航提醒，RFA若要發揮最大效果，重點仍在「強度設定」，過程中要感覺微喘、出汗，且心率落在中等強度區間，如進一步追求肌力、肌肉量，可搭配彈力帶或重量訓練，會更有效果。