颱風害中南部血庫拉警報　「北血南送」數千袋支援

捐血示意圖

▲台北捐血中心呼籲，民眾可多多挽袖捐熱血。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

颱風造成中南部災害嚴重，導致捐血活動受阻，血液庫存一度拉警報。台北捐血中心主任林敏昌指出，捐血其實可以說是看天吃飯，當時北部血庫緊急調撥數千袋血液支援南部。他也提到，目前全台O型血偏低，只剩6.8天全庫存量，希望民眾挽袖捐熱血。

食藥署今日舉辦「從捐血到用血　全程品質把關守護健康」記者會，林敏昌提及前陣子颱風影響南部血液庫存，過往一直都是北部缺血，需要南部支援，不過今年因為颱風影響，中南部缺O型血，當時緊急從北部調撥幾千袋血液南下支援。

根據台灣血液基金會統計，113年國內捐血率達到7.8%，超過世界衛生組織訂定的水準（5%），顯示台灣為醫療用血自給自足的國家。林敏昌說，國內每日血液需求量約6,626袋，2024年共有全血260萬袋、分離術血小板30萬單位，累積捐血人口超過700萬，國民捐血率達7.84%。

食藥署品質監督管理組科長邱文銹也提到，目前台灣百分之百都是無償自願捐血，「國血國用」政策是響應WHO決議，會將血液製劑優先供國人使用。

而在國血製劑方面，目前台灣有「免疫球蛋白靜脈注射劑、血清白蛋白注射劑、第八與第九凝血因子」等四種。邱文銹說，免疫球蛋白已幾乎可以完全自給，不過因為血清白蛋白需求龐大，國產量仍不足，因此還需要依賴進口，第八、第九凝血因子則有基因工程藥品，血液製劑需求量低。

食藥署強調，為確保血液及血液製劑的品質與安全，會依據「國血國用」衛生政策及「112-115年度血液製劑發展方案」，持續精進捐血機構品質管理，並定期辦理捐血機構訪查及血液製劑（含血漿原料）GMP檢查，血液採集到血品供應的各項環節，皆受到完善監督與管理。

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

