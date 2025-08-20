ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

20多歲妹愛喝冰飲　便祕誘發痔瘡肛裂

▲▼ 營養師教預防便秘7大秘訣。（圖／達志示意圖）

▲腸道缺乏潤滑，導致糞便乾硬難排。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

中醫師余雅雯分享，一位20多歲女性因夏天愛吃流行的罐裝沙拉、冰涼飲品，又經常跳過早餐，結果導致排便習慣不良，久而久之，腸道蠕動變慢、糞便變硬，甚至引發痔瘡與肛裂，嚴重影響生活品質。

余雅雯在臉書說，現代人壓力大、作息不規律，加上天氣熱愛吃冰飲、生冷食物，便祕成為許多人的煩惱；然而，中醫觀點認為，久患便祕者多屬陰虛腸燥體質，並非單純因為纖維攝取不足。

余雅雯表示，中醫所說的「陰虛」，代表身體內部潤澤物質不足，例如津液虧損；而「腸燥」則指腸道缺乏潤滑，導致糞便乾硬難排，這類型的便祕者，通常還伴隨口乾舌燥、皮膚乾癢、入睡困難等症狀，特別常見於女性或年長者。

余雅雯指出，臨床上就曾遇過一位20多歲女性，因為夏天愛吃流行的罐裝沙拉、冰涼飲品，又經常跳過早餐，結果導致排便習慣不良；久而久之，腸道蠕動變慢、糞便變硬，甚至引發痔瘡與肛裂，嚴重影響生活品質。

余雅雯提到，患者來門診想調理，就建議她改吃溫沙拉、攝取適量好油與堅果，並且在早餐加入「紅棗堅果糙米漿」來潤腸養陰；經過一段時間調養後，排便不但變得通順，整體氣色也明顯改善。

余雅雯分享，紅棗堅果糙米漿是融合紅棗養血安神、堅果潤腸通便、糙米健脾養氣的飲品，是中醫推薦改善便祕、補虛潤燥的早餐好選擇，溫和不刺激，腸胃敏感者也能安心飲用。

►紅棗堅果糙米漿作法

糙米1杯（事先泡水約10小時）

紅棗適量（去核，可劃刀切小塊）

綜合堅果適量（如核桃、花生，可稍微烘烤）

水適量（依個人濃稠口感調整）

將泡好的糙米與水一起打成米漿；堅果與水打成堅果漿；米漿與堅果漿混合後小火慢煮，邊煮邊攪拌，避免燒焦；可依口感加入水調整濃度，稍涼即可飲用。

余雅雯說，除了紅棗糙米漿，以下食材也能助你順利排便！中醫師建議，陰虛腸燥型便祕的人平日應多攝取以下食材，潤腸通便：

►滋陰潤燥類

蜂蜜、芝麻、牛奶、優酪乳、桑椹、香蕉

►富含膳食纖維

糙米、玉米、小麥、豆芽、芹菜、韭菜、茼蒿

►助腸蠕動的水果

草莓、梨、無花果、甜瓜、梅子

►植物油脂來源

核桃、杏仁、芝麻、腰果仁、瓜子仁

關鍵字：

