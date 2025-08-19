台灣女性肺癌患者「8成沒抽過菸」　醫示警1情況風險飆14倍

▲醫師提醒，肺癌不能只用「抽不抽菸」當高危險指標。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌不能只用「抽不抽菸」當高危險指標！吳小姐的母親定期追蹤甲狀腺癌時，意外發現肺癌，因該病有家族聚集特性，吳小姐在「沒有任何症狀」下一同受檢，也在肺中發現腫瘤。醫師提醒，台灣女性患者中，高達8成從未抽過菸，且研究顯示，若三等親內超過兩人罹癌，風險更飆升至14倍。

吳小姐發現自己罹患肺癌時，嚇得直說「我完全沒有任何症狀，咳嗽、胸悶、呼吸困難都沒有，如果沒有這次檢查，根本不可能發現。」相似經歷也發生在一名患者郭小姐身上，郭小姐是不抽菸、不下廚的學校老師，健檢發現肺部有1.8公分病灶，一度懷疑與長期粉筆灰暴露或工作壓力相關，雖然家族沒有明顯病例，但先前癌症基因檢測顯示存在風險，在接受手術後，確診為第一期肺癌。

台中慈濟醫院胸腔內科醫師劉建明指出，肺癌長年位居癌症死因首位，台灣每年新增超過1.4萬名病人，晚期病人存活率偏低，但第一期病人的5年存活率可達8成以上，存活差距顯示早期診斷的重要性。

值得注意的是，台灣女性患者中，高達8成從未抽過菸，這個事實打破許多人對「不抽菸就不會得肺癌」的迷思，更呼籲早期篩檢的重要性。

劉建明說，肺癌已經不能以「不抽菸」作為保障，特別是具有家族病史的族群更需提高警覺，研究顯示，若父母或兄弟姊妹曾罹患，其他家屬風險比一般人高2倍；若三等親內超過兩人罹癌，風險更飆升至14倍。

他提醒，若家中有肺癌家族史，一定要及早篩檢或由醫師評估做癌症基因檢測，另根據臨床經驗，患者術後2年內仍存在復發風險，必須定期追蹤至少3到5年，以確保及早發現任何變化。