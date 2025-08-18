遭女子偽造簽名詐騙　羅一鈞3點澄清：我字沒那麼醜

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／資料照，疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

一名女學生為治療父親癌症，遭到詐騙慣犯黃冠禎欺騙，謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，更暗示自己和疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，還秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書。對此，羅一鈞今也親自澄清，疾管署根本沒相關職位和黃冠禎這個人；更直言「我的簽名不是長那樣（沒有那麼醜）。」

根據週刊報導，黃冠禎侵占他人財產服刑出獄後，轉而在醫院擔任看護，新冠疫情期間給自己立了新人設，謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬台大病床，還在網路上秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書取信他人，根本是醫療黃牛。而一名女學生為治療父親癌症受騙，不僅被騙錢，還被黃冠禎威脅有辦法讓全台北所有醫院都不收治父親。

對此，羅一鈞今也列出三點澄清，第一是「疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。」第二「我的簽名不是長那樣（沒有那麼醜）。我也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時我就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。」

第三點則強調「我是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。」羅一鈞表示，今日已經去中正一分局報案「偽造文書、妨礙名譽」，但詐欺罪則要實際詐騙受害人出面舉證報案才能成立，希望能讓這人繩之以法、別讓更多人受害。