便秘不只是腸道問題！醫揭「3體質」：是全身協調失衡

▲醫師指出，便秘不只是腸道問題，是全身協調失衡的表現。（圖／達志影像／示意圖）

文／食力

根據台灣健保署資料，國人每年吞下超過4.6億顆便秘藥，成人中約3成曾受便秘困擾，女性甚至有報告指出高達8成一生中曾經歷過便秘的不適。許多人形容「蹲廁所像打持久戰」、「感覺肚子像塞了一顆石頭」、甚至因為害怕排便而抗拒上廁所，這些都是現代生活的真實縮影。

阿利博士中醫師在30年臨床經驗中觀察到，久坐、作息混亂、缺乏運動，正是功能性便秘的3大推手。便秘不只是「小問題」，更是一種身體正在對你發出求救訊號的警示，值得被重視、積極改善。

便秘不只是腸道問題 是全身協調失衡的表現

從中醫角度來看，便秘並不只是腸道的問題，而是全身協調失衡的表現，與體質、臟腑功能、情志、飲食密切相關。《黃帝內經》提到「大腸者，傳導之官，變化出焉」，說明大腸的傳導功能與全身氣機運行緊密相連。每個人因年齡、體力、飲食和壓力不同，會呈現出不同的證型，阿利博士中醫師臨床常見有以下3種：

1、燥熱型便秘：常見於年輕人、偏熱體質、作息不規律、愛吃辛辣食物者，表現為大便乾硬、難排、口乾口苦，甚至痔瘡出血。

2、氣虛型便秘：多見於年長者、產後婦女、久病體弱者，因推動腸道的氣力不足，排便無力、便意感弱、易感到疲倦氣短。

3、氣滯型便秘：常見於壓力大、情緒抑鬱、久坐不動者，因氣機鬱結，常有腹脹、排便不爽、胸悶易怒等情形。

不同於只依賴瀉藥強迫清腸，中醫強調從根本調理體質，改善腸道自我蠕動功能，並結合飲食、生活作息及情緒調節，才能真正長久改善。

溫和調理便秘體質 3種花草茶日常保養腸道健康

除了中藥處方，溫和的花草茶也能作為日常輔助，協助調整氣機、潤腸通便。阿利博士中醫師結合臨床經驗，精選3種常見花草，輕鬆保養腸道健康。不過、在使用這3種花草前，建議您諮詢一下您的中醫師。

1、茴香：行氣止痛、促進蠕動

中醫認為茴香性溫、行氣止痛、暖胃散寒，適合氣滯或寒滯引起的便秘。現代研究指出其揮發油成分可促進腸道蠕動、減少脹氣。

適用症狀：腹脹、消化遲滯、寒性腹痛、排便不順。

推薦體質：寒滯型、氣滯型體質者。

推薦搭配：可與陳皮、生薑搭配，增強理氣暖胃、促進腸道蠕動的效果；搭配山楂，可協助消食化滯。

選購建議：選擇外觀完整、香氣濃郁的乾燥茴香種子或粉末，避免受潮或顏色暗沉。

沖泡建議：每日取約3～5克茴香（約一小匙），以熱水沖泡10分鐘後飲用，餐後飲用更有助於消脹及促進消化。

2、山楂：消食化滯、促進循環

山楂性微溫、味酸甘，能消食化滯、促進脂肪代謝，適合食積、消化不良型便秘。現代研究顯示含多酚與黃酮，有助促進消化液分泌。

適用症狀：食積腹脹、消化不良、油膩食物消化困難、排便不順。

推薦體質：食積型、氣滯型體質者。

推薦搭配：可與決明子、陳皮、荷葉搭配，增強清腸、解膩、行氣的效果。

選購建議：選擇色澤鮮紅、果實完整、無添加糖或防腐劑的乾燥山楂片。

沖泡建議：每日約5～10克山楂片，可加入熱水煮約10分鐘，溫熱後飲用，餐後飲用較適宜。

3、決明子：潤腸通便、清肝明目

決明子性微寒、潤腸通便、清肝明目，適合燥熱型、便乾結者。現代研究發現其含蒽醌類，可溫和促進腸蠕動、保護腸道。

適用症狀：便秘、大便乾結、眼睛乾澀、頭暈目澀、偏熱性體質。

推薦體質：燥熱型、肝火旺型體質者。

推薦搭配：可與菊花、桑葉、荷葉搭配，增強清肝降火、潤腸通便效果。

選購建議：選擇顆粒完整、色澤均勻、無碎裂及霉變的決明子，若購買炒決明子，香氣更濃郁且溫和。

沖泡建議：每日取約5～10克決明子（可先稍微炒過），以熱水沖泡或小火煮約10分鐘後飲用，晚餐後飲用較適合，但不建議睡前大量飲用以免夜間頻尿。

從煩惱到順暢 花草調理改善日常便祕窘況

在前面介紹了不同體質證型與花草應用後，或許有人會好奇，實際生活中這些方法怎麼運用？以下分享兩位真實案例，說明如何結合花草輔助，協助身體恢復順暢與健康。但提醒大家，每個人體質與需求皆不同，若長期便秘或有其他症狀，仍應尋求專業醫師診治。

案例一：41歲女性主管，壓力型便秘

小惠是事業心強的主管，平日工作繁忙，常因壓力大導致腸胃蠕動遲緩，甚至十天才排便一次。長期腹脹、口苦、皮膚暗沉，影響精神和自信。阿利博士中醫師辨證為「氣滯兼燥熱」型便秘，並建議先從情緒調節與飲食改善著手，搭配決明子與山楂茶協助潤腸通便、清肝理氣，並減少油膩食物及甜點攝取。一個半月後，小惠回診時排便頻率增加到每週3～4次，腹部輕鬆不少，心情也更加穩定有活力。

案例二：60歲退休工程師，年長型便秘

老張退休後生活步調慢，但飲食偏少纖維、愛吃肉，加上運動量減少，常感覺排便無力，約4～5天才排便一次，大便偏硬。經評估後判斷為「氣虛兼食積」型便秘，需先補氣健脾，再幫助腸道蠕動。阿利博士建議他每天早晨飲用溫熱的茴香茶，搭配少量山楂，並增加蔬菜攝取與散步習慣。3個月後，老張排便恢復到每兩天一次，且大便較柔軟，精神明顯改善，體力也更輕盈。

讓「順腸」成為每天對自己的溫柔承諾

順暢不是小事，而是身體健康的起點。當排便變得困難、腹脹、甚至害怕上廁所時，往往是生活壓力、飲食習慣、作息紊亂在提醒我們該慢下來。阿利博士中醫師提醒，與其等到嚴重才補救，不如從日常慢慢調整，為身體累積元氣。

花草的力量不在於速效，而在於溫和持續，協助腸道找回自然的節奏。有疾病或長期困擾時，仍要記得尋求專業中醫師的診斷與治療，也歡迎來和阿利博士中醫師聊聊，一起找到最適合自己的方式。

