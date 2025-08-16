吳淑珍姿勢性低血壓休克　醫曝「器官供血不足」恐有生命危險

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍。（圖／翻攝自陳致中臉書）

記者洪巧藍／台北報導

前總統陳水扁的妻子吳淑珍昨日昏倒失去生命徵象，搶救後目前狀況稍穩還在住院中，她的兒子陳致中證實是姿勢性低血壓引發休克。心臟內科醫師指出，低血壓發生時體力會變差，器官循環也會受到影響，如果血壓急性下降，就會造成器官供血不足導致休克，也可能產生生命危險，要特別注意。

吳淑珍昨下午在台南東區住家昏倒，當場失去生命跡象，所幸送醫搶救，經台南新樓醫院治療後情況穩定，目前在普通病房。

陳致中今透露，姿勢性低血壓是脊髓損傷病人的嚴重後遺症，隨時有致命的高風險，媽媽受傷四十年來，昨天第幾次在鬼門關前走一回，搶救恢復心跳呼吸，到院時昏迷指數只剩下三，目前生命徵象比較穩定，看到她孱弱的病體、但堅強的意志力，非常不捨。

台安醫院心臟內科主治醫師林謂文指出，一般而言，當血壓收縮壓低於90、舒張壓低於60，就是所謂的低血壓，常見症狀包含頭暈、胸悶、呼吸困難、全身無力、疲倦，容易暈厥等。

低血壓成因有三大方向，林謂文說明，首先是心臟出問題，因為心臟收縮打出去的力量會決定血壓狀況，如果收縮出現問題就會有低血壓，包含常見發生在心肌梗塞、心臟衰竭患者。

其次是體液、血容積不足時，林謂文舉例，當夏天大量排汗脫水，沒有補充水分，讓血液容積不足，血壓下降；又或者是本身有低血壓體質，又沒有吃早餐，在長時間的禁食之後，水分不足而導致所謂的低血壓。

最後是血管的張力不足，林謂文解釋，可能是因為自律神經的病變影響到血管收縮，當血管擴張無法收縮，這時候就可能造成血壓下降的情況。

特別要注意的是，如果血壓突然下降最是危險，林謂文表示，如果本身長期就是低血壓的患者，身體可能就會適應低血壓的狀態，不一定有特別的症狀，但如果血壓本來從110、120下降到70、80的時候，可能這樣子一個波動會造成身體的不適。至於預防低血壓的方法，就是盡快找出發生原因加以矯正，例如大量補充水分，或者是針對疾病進行治療。