天然魚油、薑黃、番紅花可抗憂鬱　研究：吃對劑量甚至優於藥物

▲高濃度魚油已被證實可改善憂鬱症。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

不少人生了病也不想吃藥，而根據最新綜合研究，在精神疾病方面，有4種營養品不僅可作為憂鬱症輔助治療，分別為魚油、薑黃、番紅花及營養補充劑SAMe，部分研究甚至發現其效果優於藥物，但醫師強調，這些營養品要奏效，「劑量」非常重要，劑量太低、太高皆難達到預期，民眾切勿自行取代正規治療。

此研究由中國醫藥大學新竹附設醫院精神科主治醫師鄭映芝與團隊進行，她表示，門診常遇到病人詢問，有沒有不吃藥便可改善症狀的方法，即使是在高科技產業集中地如新竹，這樣的情形也相當多，而目前除高濃度的魚油之外，也有某些營養品被報告對於憂鬱症有改善效果，但沒有專家就此進行系統性分析，這也促使她花5年時間完成這項研究。

鄭映芝指出，此研究共分析192項臨床試驗、約1.7萬名成人憂鬱症患者，比較44種營養品的相對療效與耐受性；結果顯示，大多數營養品若作為抗憂鬱劑的輔助治療，整體效果普遍優於單吃藥物，其中以魚油（EPA+DHA）、 薑黃、番紅花及SAMe的效果最穩定，不僅能減輕憂鬱症狀，甚至優於藥物。相關成果已於今年5月發表在國際知名期刊《Psychological Medicine》。

▲多項研究發現薑黃作為憂鬱症輔助治療效果顯著。（圖／示意圖／達志影像）

對此結果，鄭映芝說明，這絕對不是要大家不吃藥，而是部分患者若對藥物反應不佳，或非常排斥用藥，則可考慮搭配正確劑量的營養品作為替代方案，改善幅度有可能比單吃藥來得更顯著。

此外，鄭映芝強調，不是成分符合便有效，吃對劑量才是關鍵。以魚油為例，臨床建議每日攝取應超過1公克EPA，但市售保養品多僅含200至300毫克，而番紅花需達30毫克以上，薑黃則需達500至1000毫克，故自行購買同成分產品來吃，攝取量往往遠低於研究標準，效果也無法顯現。

▲番紅花有助減輕憂鬱症，但若劑量不足，攝取含有此成分的營養品並無法發揮效果。（圖／記者呂曉雯攝）

鄭映芝也說，研究另發現「大補帖式」混吃多種營養品，並不會有加成作用，反而可能因劑量分散或交互作用而降低效果，例如病人同時攝取魚油、SAMe及番紅花，分析結果卻未見優勢。

一般人會好奇，魚油等4種營養品若給情緒低落者服用，是否能讓心情好起來？鄭映芝說，研究是以「符合憂鬱症診斷者」為對象，對於未確診者的效果並無證據支持，建議民眾先經醫師評估；她也提醒，部分營養品如SAMe在台灣仍未核准販售，民眾若自行透過境外購買，應留意來源與標示。

鄭映芝指出，在治療選項中，若能正確評估患者嚴重度，並搭配足量、有效的營養補充，將有助提升整體治療成功率，也可降低對藥物依賴的壓力，但提醒民眾善用醫療資源，洽詢精神科醫師或查詢台灣營養精神研究學會提供的公開建議，切勿「憑感覺」亂吃保健品。