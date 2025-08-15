ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

脂肪肝每3人就有1人中鏢！營養師教你「8招」救回你的肝

▲▼「5個日常壞習慣」正在悄悄傷害肝臟　 。（圖／Unsplash）

▲台灣B型、C型肝炎盛行率高，而這兩種肝炎正是引發肝癌的主因。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃稜涵／綜合報導

你知道嗎？肝臟被稱為「沉默器官」，平時幾乎沒有症狀，但一旦出事就是大麻煩，營養師珊珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」提醒，台灣B型、C型肝炎盛行率高，而這兩種肝炎正是引發肝癌的主因，她強調，想要護肝，除了不熬夜、均衡飲食，還要定期追蹤肝炎並維持理想體態，並教導大家8招護肝守門，讓肝臟遠離危機。

珊珊指出，研究顯示台灣脂肪肝盛行率約33.3%，等於每三人就有一人患有輕、中、重度脂肪肝，長期讓肝臟處於發炎狀態，恐演變為肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她提醒，別以為脂肪肝和三高一樣常見，就能靠藥物控制，事實上目前並沒有直接治療脂肪肝的藥物。最有效的方法是從日常生活著手，像是控制體重、飲食均衡、規律運動、避免酗酒，並隨時關注體脂與腰圍變化，才能及早發現、及早控制。

珊珊也整理出8個日常護肝好方法：

1. 注意食物新鮮度：特別是花生等堅果，避免黃麴毒素傷肝。

2. 千萬不要熬夜：夜晚是身體修復的關鍵時間，對肝炎患者尤為重要。

3. 多吃新鮮蔬菜：攝取植化素，幫助抗氧化、減少細胞損傷。

4. 減少使用塑膠製品：避免塑膠裝熱食、熱飲，減少塑膠微粒進入體內。

5. 均衡飲食：六大類食物都要攝取，給肝臟修復所需的營養原料。

6. 避免酒精與高果糖：如酒精、含高果糖糖漿的飲料，會大幅增加肝臟負擔。

7. 維持理想體態：過重或肥胖者脂肪肝風險高，長期恐發展成肝癌。

8. 定期追蹤肝炎：B、C型肝炎患者應固定檢查，掌握病情變化。

【到底誰是你的主人！！】隔壁桌被摸摸的可愛狗狗居然是自己的！

關鍵字： 肝臟 護肝 脂肪肝 肝癌 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

26歲女沒有胸悶、喘竟心臟衰竭　醫追查元兇竟是甲狀腺異常

屏榮龍泉分院松鶴長照揭版啟用　屏東邁向醫養合一新里程

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

瘦瘦筆打出「瘦老臉」　研究揪膠原蛋白快速流失元凶

台大兒醫「遊戲室」被成人科挪用　院方：暫時性安排

脂肪肝每3人就有1人中鏢！營養師教你「8招」救回你的肝

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

每周吃3份薯條「糖尿病風險增20%」　研究：烤煮馬鈴薯沒威脅

讀者迴響

回到最上面