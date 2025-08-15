不吃藥也能降血壓　專家教6招：有氧＋阻力運動效果最佳

▲專家整理出運動等6種免吃藥降血壓方法，其中跑步等有氧運動搭配阻力訓練效果最佳。（圖／達志影像／美聯社）

不少人有高血壓的困擾，擔心一輩子都要吃藥，國外專家也注意到民眾需求，特別整理出6種不必服藥也能降血壓的方法，最強的還是「運動」，有氧加上阻力訓練有機會降到7毫米汞柱，若搭配飲食、減重，效果會更好。

腎臟科醫師王介立在臉書粉專分享這項最近發表在國際知名期刊《Hypertension（高血壓）》的研究，強調改變生活方式也能使血壓明顯下降，甚至減少用藥，而根據文獻整理出的6大非藥物降壓法如下：

●採用DASH得舒飲食。多吃蔬果、全穀、低脂乳製品，少吃飽和脂肪，高血壓患者平均可降收縮壓約5毫米汞柱。

●減重。體重每減1公斤，收縮壓可下降約1毫米汞柱；若能在半年內減去4.5公斤，可降壓約4至5毫米汞柱。

●限鈉。研究顯示，鈉攝取愈少，血壓愈低，推估每日減少2300毫克鈉，高血壓病人可降收縮壓約5毫米汞柱；此外，使用低鈉鹽不僅有助降壓，還能降低中風及全因死亡風險。

●增加鉀攝取。多吃蔬果、豆類、綠葉菜等高鉀食物，收縮壓可下降3至5毫米汞柱，對鈉攝取過量者的效果尤其明顯，但腎功能不佳或有高鉀風險者，必須先和醫師討論。

●規律運動。每週進行150分鐘有氧運動如快走、游泳或跳舞等，高血壓病患平均可降收縮壓約5毫米汞柱，若再合併阻力訓練，降幅可達7毫米汞柱。

●減酒或戒酒。酒精攝取愈多，血壓愈高，減量可降收縮壓5毫米汞柱以上，對飲酒量多者效果明顯。

王介立提醒，這些方法若能同時執行，降血壓效果還會放大，不過對於已有高血壓或其他慢性病者，任何飲食、運動改變都應與醫療人員討論，才能確保安全，並獲得最佳控制效果。