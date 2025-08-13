台大醫籲「50至65歲肺癌普篩」　每5年做低劑量電腦斷層

▲癌症希望基金會「健康台灣 全球領航_精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌已連續21年高居癌症死亡人數首位，醫界疾呼肺癌防治應該聚焦早期篩檢、早期治療，確保病人確診後能及時銜接有效治療，進而改善預後並延長存活。台大肺癌權威陳晉興今（13）日直言，公費肺癌篩檢應從高風險族群進一步擴至「普篩」，建議針對50到65歲族群全面提供每5年一次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

國健署自111年7月起，率先針對具肺癌家族史及重度吸菸者，導入公費LDCT肺癌篩檢，今年起再擴大篩檢對象，涵蓋更多高風險族群，以提升篩檢覆蓋率，政策推行3年已累積逾21萬人次接受篩檢，找出2,506宗肺癌個案，其中早期比例突破8成，晚期比例下降7倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去肺癌診斷以晚期比例最高，如今這項成果已翻轉過去肺癌初診段已晚期的困境，隨著早期肺癌病人比例持續攀升，癌症希望基金會今日舉辦「健康台灣 全球領航──精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會，探討早期肺癌防治策略。

癌症希望基金會董事、中山醫學大學附設醫院胸腔外科主治醫師陳志毅指出，欲提升肺癌防治成效須建議全面擴大早期篩檢覆蓋率、提升早期基因檢測及早期治療的可近性，確保病人確診後能及時銜接有效治療，進而改善預後並延長存活。

針對肺癌早期篩檢，陳晉興指出，目前乳癌、大腸癌篩檢都以年齡為規範進行普篩，但患者人數更多的肺癌，卻受限於預算而僅供高風險族群。他建議針對50到65歲族群全面提供篩檢，如果篩檢無異常，每5年一次即可，不用像高風險族群每2年篩一次。

陳晉興解釋，因為這年齡層民眾最具有生產力，對於家庭支持扮演重要角色，罹癌恐造成嚴重社會衝擊；另一方面也可以讓相關成本獲得控制、減少財務負擔。

至於早期治療方面，多項研究證實，有基因突變者復發、轉移風險明顯高於無基因突變者。台灣肺癌研究學會理事長、台大癌醫中心醫院院長楊志新提醒，早期肺癌病人應及早進行基因檢測，如EGFR、ALK基因檢測、PD-L1表現評估，讓醫療團隊能根據腫瘤分子特性，量身訂製最適切的治療方案，包括手術、標靶或免疫等輔助治療。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長、義大癌治療醫院內科副院長黃明賢分析，晚期肺癌治療在健保資源挹注下，已明顯補齊趨於完善；但早期肺癌輔助治療尚未與國際治療指引充分接軌。陳晉興指出，目前許多證據顯示，肺癌1B、2期等早期患者接受標靶、免疫等追加治療對病況大有幫助，但是健保尚未有給付，如果僅能勉強使用健保有給付的化療，副作用高、效果也不好。

中華民國癌症醫學會理事長、林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師陳仁熙建議，若能將健保資源重心前移至早期肺癌的診斷及治療，可提升治癒率，讓病人盡早回歸正常生活、重返職場，更有助減少後續重症治療、住院及長照等資源負擔。

陳仁熙也提到，除了現行健保、癌症新藥暫時性支付專款外，政府也應積極推動多元化的支付機制，例如共同負擔、第二層健保制度等，以提升早期肺癌治療的可近性。