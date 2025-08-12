男性癌症發生數第3位　林口長庚：攝護腺癌60 歲以上占七成

▲林口長庚醫院陳建宗院長呼籲全民關心男性健康。（圖／林口長庚提供）

林口長庚醫院12日指出，根據國健署《2022 台灣癌症登記年報》最新統計，攝護腺癌已躍升本土男性癌症發生數第3位、死亡數第6位。2022 年新診斷超過9,000 例、死亡 1,830 例，十年發生率成長近一倍，且25%病患確診時已屬局部晚期或轉移期。

林口長庚說，攝護腺癌年齡分佈：60 歲以上個案占約七成；75 歲以上仍高達 37%，顯示隨人口老化，潛在病患將與日俱增。分期結構：T1–T2N0M0 早期個案雖佔35%，但轉移期（TxN0–1M1）仍達 30%，仍有逾兩千五百名男性是在疾病擴散後才被診斷。

五年存活率：早期可高達 98%，若進入荷爾蒙抗性轉移型攝護腺癌階段，五年存活率僅剩三成。早期識別是降低死亡與維持生活品質的關鍵。

而如何預防並即早發現，以三步驟守護法：關心‧諮詢‧篩檢。分別是：

1.關心：男性出現夜尿次數增加、排尿異常、血尿或骨骼疼痛時，須警覺並主動就醫。

2.諮詢：建議 50 歲以上男性（或 45 歲且具有家族史者）與泌尿科醫師討論攝護腺特異抗原（PSA）檢測與直腸指診（DRE）的利弊及追蹤頻率。

3.篩檢：於專業評估後進行 PSA 檢測；若 PSA 介於 4–10 ng/mL 或呈升高趨勢，可搭配多參數 MRI、前列腺穿刺或影像導引切片，以確認分期與風險等級，制定個人化治療路徑。

每年 8 月是屬於父親的節日，林口長庚於8月11-13日於復健大樓一樓大廳舉辦「父親健康攝護腺衛教講座與健康篩檢」衛教活動，由檢驗醫學科提供多項癌症篩檢與健康篩檢服務，現場備有相關資訊歡迎諮詢，以及多媒體攝護腺癌衛教與互動小遊戲：藉由現場提供之多媒體資訊增強民眾攝護腺癌認識，並有趣味小遊戲增加民眾參與度與對攝護腺癌之了解。參加者有機會獲得精美小禮物。