聞香師嗅覺失靈竟是巴金森氏症　研究揪出最傷腦空污

▲嗅覺失靈有可能是巴金森氏症警訊。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

一名年約60歲的男性聞香師以調香維生，工作非常仰賴嗅覺，數年前發現鼻子有些不靈光，本以為是老化或過敏引起，但後來出現動作遲緩、走路拖步等症狀，就醫才確診為巴金森氏症；醫師指出，近年已確認此症病程可能起於嗅覺變化，且研究證實空污會提高患病風險，民眾要多注意「禍從鼻入」的健康威脅。

台大醫院神經部主治醫師林靜嫻表示，根據近20年研究，醫界認為巴金森氏症的致病起源未必在大腦，有半數是從腸道或鼻腔開始，尤其嗅覺神經與大腦相連，若環境中的致病物質從鼻腔進入，便有可能啟動大腦神經發炎反應，進而造成神經退化疾病。

林靜嫻指出，她曾收治一名60多歲的聞香師，疫情前便察覺嗅覺變鈍，卻沒想太多，直到數年後動作開始異常才確診，像這類從嗅覺異常起始的巴金森氏症個案，近年愈來愈受重視，也帶動醫界探討環境和此症之間的關係。

為探討空污與巴金森氏症關聯，台大醫院及台灣大學職業醫學及工業衛生研究所教授郭育良團隊、成功大學、國衛院合作，整合台灣西部2006至2018年間的健保資料及環境監測數據，共納入未罹患此症者逾500萬人，其年齡介於40至65歲，平均追蹤約11年，期間超過2萬人確診巴金森氏症，再針對PM2.5、PM10、二氧化氮、臭氧等污染物，與各地此症盛行率和變化趨勢，進行相關性分析。

林靜嫻強調，過去多以單一污染物了解疾病風險，此研究則綜合評估多種空污物質的交互作用及時間累積效應；結果顯示，不論是PM2.5、PM10、二氧化氮、二氧化硫或臭氧，均可能提高巴金森氏症風險，其中尤以 PM10最顯著，暴露過多的患病風險是低暴露者的3.13倍。

對於台灣空品，林靜嫻指出，過去20年雖略有改善，但因機車密度高，且鄉村地區缺乏公共運輸，導致空污與都市相去不遠，加上極端氣候導致溫度升高，加劇污染累積，這些因素都會對神經系統構成慢性威脅。

針對相關症狀，林靜嫻說，40歲以上若出現嗅覺退化、不明便祕，或夜間肢體異常活動等症狀，均應及早評估；對於生活作息，則建議維持規律睡眠、地中海型飲食與適度運動，皆有助減緩神經退化，另嗅覺檢測也可作為篩查工具，若有疑慮，可諮詢耳鼻喉科或神經內科評估。

林靜嫻提醒，空污不只是呼吸系統問題，與巴金森氏症等神經退化疾病也有高度相關，政府在國家邁入超高齡社會之際，應持續加強空污防制、調整交通政策，並提高民眾對於病程早期的警覺和健康意識。