ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

男子遊新疆「摸羊馬沒洗手」染布氏桿菌　返台3個月才發病還住院

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（12）日公布近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例，為居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至新疆旅遊，曾於動物市集接觸羊隻和馬匹，7月初出現發燒、寒顫等不適症狀，多次前往診所就醫，後續因肝指數偏高轉至醫院，並因發燒及肝脾腫大而住院治療，血液培養之菌株經鑑定為布氏桿菌，經治療後已於日前出院。

個案之同住家人及國外旅遊同行者目前無疑似症狀，另因我國已將此菌屬列為第三級危險群（RG3）微生物，故衛生單位亦已就本案實驗室操作人員依規範區分風險等級，並進行健康監測及評估暴露後處置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疾管署說明布氏桿菌病及預防。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明布氏桿菌病。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，布氏桿菌病是全球性的疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見；依據疾管署監測資料顯示，國內曾於2011年出現5例境外移入病例，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國；而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測後，迄今累計2例境外移入病例，分別自印尼及中國移入，無本土病例發生。

疾管署表示，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致，較常造成人類感染的有流產布氏桿菌（B. abortus）、馬爾他布氏桿菌（B. melitensis）、豬布氏桿菌（B. suis）以及犬布氏桿菌（B. canis），布氏桿菌主要在動物間傳播，宿主包含牛、羊、豬、狗等動物。

人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品（如未滅菌之生乳或起司），以及實驗室或屠宰場工作人員亦可能經由吸入含病原菌之氣膠而感染。潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月，主要症狀為間歇性或不規則發燒，全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重者可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統的病變。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物；實驗室及職業上需與動物接觸人員（如獸醫、屠宰場或畜牧業者等）工作時應佩戴口罩、手套、圍裙、護目鏡等適當防護裝備，如有不適症狀，請儘速就醫，並向醫師說明旅遊史及動物接觸史，以利醫師診斷、治療及通報。

▲▼疾管署說明布氏桿菌病及預防。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明布氏桿菌病之預防。（圖／疾管署提供）

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

關鍵字： 布氏桿菌病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

超高齡社會「醫療不再侷限在醫院」　專家：AI將大幅改變服務模式

鯖魚罐頭能減肥？日營養師曝「燃脂秘密」　每天吃半條就足夠

女生容易睡不好、助眠飲品有幫助？效果「因人而異」先做到一件事再說！

耕莘外科名醫遭控手術詐財　院方聲明：內容與事實不符

男染「流行性腦脊髓膜炎」住院10天亡　國內今年第3例

飯前先吃這一口！研究揭「優格開胃」防肥胖、抗老化　還能幫降血糖

上班又出包、覺得自己不如人？重建自信心只需2個小習慣

屏科大高齡「負重水袋」亮相博覽會　推動老幼共榮USR成果

讀者迴響

回到最上面