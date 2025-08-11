北市聯醫護理人力增219人　「三班護病比」達標獲1561萬獎勵金

▲北市聯醫表示，院內三班護病比全面優於標準。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在113年3月1日起實施三班護病比政策，台北市聯合醫院今表示，配合政策推動後，113年在職護理人員人數較112年成長219人，更在三班護病比達標獎勵名單中，獲獎勵金15,613,846元，專款用於「白班獎勵、夜班獎勵及留任獎勵」。

北市聯醫副總院長林陳立指出，院內積極推動多項配套措施，包括提升護理人員薪資與福利、提供彈性工時、導入多元簽約獎金方案，並鼓勵退休人員回任，同時擴大校園徵才與強化產學合作，上述措施推動後，113年在職護理人員人數較112年成長219人，展現穩定人力的具體成效。

林陳立說，為落實中央政策，北市聯醫各院區全面達成區域醫院標準（白班1:7、小夜班1:11、大夜班1:13），並建立每月監測與會議回報機制，分享彈性運用人力的策略，自113年8月至114年7月止，各院區不僅全日平均護病比符合法規，三班護病比更全面優於衛福部公告標準。

依據衛福部114年6月19日公告，全國113年3月至114年3月三班護病比達標獎勵名單中，北市聯醫排名第8名，排除醫學中心後位居全國區域醫院第1名，並獲頒獎勵金15,613,846元。林陳立強調，專款用於白班獎勵、夜班獎勵及留任獎勵，持續強化護理人力。