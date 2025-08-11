ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

57歲沈玉琳拚骨髓移植　醫揭治療3挑戰：成功率隨歲數下降

▲▼沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

▲沈玉琳病情備受關注，粉絲擔心他57歲若接受骨髓移植會不會吃不消。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

記者邱俊吉／台北報導

藝人沈玉琳罹患血癌，傳將在台大醫院進行周邊血幹細胞移植，有網友擔心他近60歲，會不會影響治療成功率；醫師說，據統計，大於65歲的移植成功率才會明顯下降，不過年紀愈大，確實風險愈高，例如50多歲移植便比40多歲容易失敗，且移植成功後，復發機率可達75%，患者須持續密切追蹤，也需親友不斷支持。

對於骨髓移植，新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇說，目前大多採周邊血幹細胞移植，免除直接抽骨髓的程序，而患者能否成功移植、長期存活，年齡是關鍵之一，例如早年曾建議35歲以上不宜移植，但隨著醫療技術進步，如今則認為65歲以下都可進行，不過成功率仍會隨著歲數增加而下降，因為年齡愈大，免疫系統會歷經更多抗原刺激，導致移植後發生排斥反應的機率升高。

第2個關鍵，是當歲數增長，身體耐受高劑量化療或放射線治療的能力通常也會降低，所以移植前「清空」骨髓環境時，可能需要降低劑量，但這也可能導致癌細胞清除不全，影響幹細胞生長成功率。

對於第3個關鍵，游介宇則以急性骨髓性白血病為例，指基因檢測可將患者分為高危險群與低危險群，低危病人有機會僅透過高劑量化療便可長期控制，高危患者則幾乎都要進行移植，且移植後最高恐75%會復發，一旦復發，仍無法用藥物治療，必須再次移植，成功率也會比前一次降得更低。

針對復發原因，游介宇說明，移植前雖以高劑量化療或放療盡量清空骨髓，以免新移植幹細胞遭攻擊，但治療只能殺死多數癌細胞，不可能百分之百清除，所以殘存細胞仍可能再次生長，這也是移植後必須長期追蹤的關鍵。

游介宇表示，目前急性骨髓性白血病的新療法有細胞治療、標靶藥物，雖已有初步成果，但長期效果仍待驗證，現階段對高危患者而言，只能儘早確認體能、配對等條件，並快速進入移植程序，力求提升存活率。

關鍵字： 沈玉琳 血癌 移植 年齡 復發

