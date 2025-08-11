男性常犯「4個戴套錯誤」！泌尿科醫：皮夾存放最危險

▲保險套。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

準備好燭光晚餐、浪漫驚喜，還有……保險套？氣氛對了，身體準備好了，別讓「意外」打亂計畫！泌尿科體系戴定恩醫療長破解「戴套」的4大迷思，讓你安全性福不翻車！

1、快射再戴？

很多人以為「最後關頭」再戴就能避孕，但事實是前列腺液也含精子，不戴套一樣有懷孕風險！更別說，興奮時很難準確抓到「最後一刻」，一不小心，可能就變成爸媽了！

●戴套應該從頭到尾，全程防護才安全。

2、兩個套子更保險？

「雙層防護」聽起來很穩，但事實上，兩層保險套會摩擦產生更大張力，反而容易破裂！這時候，摩擦出的可不是愛火，而是驚恐的怒火！

●一層就夠，記得選擇合適尺寸，避免鬆脫或太緊影響安全。

3、避孕藥就能無套？

吃避孕藥雖然能降低懷孕機率，但完全無法防止性病傳播！根據統計，保險套避孕成功率85%，避孕藥成功率98%，想要更安心，雙重防護才是王道！

●保險套不只是避孕工具，它還是防止愛滋病、菜花、梅毒等性病的防護罩。

4、皮夾存套超方便？

很多男生習慣把保險套放在皮夾，以備不時之需，但你知道嗎？長期擠壓、高溫環境會讓保險套老化，降低韌性；等到需要用時才發現破損，這時候可就來不及了！

●保險套應該存放在陰涼乾燥處，記得檢查保存期限，才能確保安全。

