躲冷氣房也會中暑　醫示警「孩童是高危險群」嚴重恐休克

記者趙于婷／台北報導

台灣夏天常飆到攝氏36度以上高溫紀錄，中暑風險大幅提升。中醫師指出，中暑分「陽暑」及「陰暑」兩種類型，陽暑特別容易在高溫環境下發生，陰暑則是長時間待在冷氣房或一直喝冷飲，毛孔被寒氣覆蓋，無法將熱氣排出，需特別留意的是，兒童因體溫調節能力尚未成熟，嚴重可能出現低血容性休克，更須提高警覺。

台北慈濟醫院中醫部中醫兒科廖子嫻主任指出，「陽暑」是因為長時間曝曬且補水不足，暑氣直接侵入體內，導致體溫調節失衡，常見症狀包括臉色潮紅、體溫升高、口乾舌燥、大汗、胸悶、頭暈、呼吸急促、少尿便秘等。

陰暑則是長時間待在冷氣房、一直喝冷飲，使得毛孔被寒氣覆蓋，無法將熱氣排出，容易有頭暈、噁心、身倦、胸悶、腹瀉、口乾等情形。

廖子嫻提到，相較於成人，兒童因為體溫調節能力尚未成熟，且水分代謝快，又無法準確表達口渴、頭暈等不適，就容易引發中暑，嚴重可能出現低血容性休克，不可掉以輕心。

廖子嫻提醒，中午11點至下午2點為一天中日曬最強烈的時段，建議盡量避免於此時段進行戶外活動，並應隨時補充足夠水分，針對長時間待在冷氣房的孩童，家長平時可以用乾擦澡的方式，使用柔軟的乾毛巾將皮膚表面輕擦至微紅，促進血液循環、使毛孔正常開合，降低陰暑發生的機會。為了讓家長能及時應對孩童暑熱情形，廖子嫻也提供以下2種中醫茶飲與3種小兒推拿手法。

【茶飲】

1.綠豆西瓜皮湯：將西瓜皮去除外層硬皮，保留白色部分後加入適量綠豆並水煮，有清熱解毒、生津止渴等功效，適合在發現孩童臉紅發熱時或戶外活動後飲用。

2.四神湯：可加入西洋蔘、紅棗，有利濕健脾、補氣養身的作用，適合陰暑病人或日常保養飲用。

【小兒推拿】

1.清天河水：食指和中指併攏，自手腕橫紋中線推向手肘橫紋，輕推100次。

2.退六腑：食指和中指併攏，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣，輕推100次。

3.運內勞宮：勞宮穴位於手掌正中央，大拇指按住左手穴位，逆時針方向畫圈，輕推100次。

