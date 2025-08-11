健檢看到「CEA＞5」別太緊張　醫：95%不是癌症

▲許多民眾對於健檢的CEA數值有錯誤認知，看到大於5便緊張到不行。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人看健檢報告發現「CEA ＞5」，往往心頭一驚，不過林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書提醒，CEA升高有95%不是癌症，一般而言，數值在5至10之間多與抽菸、慢性病等問題有關，不過大於10應提高警覺，超過20則高度懷疑是癌症，故不必一看到超過5便窮緊張。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」提到，有一名42歲的女性，健檢報告顯示 CEA 7.8，害她非常擔心是癌症，就診時眼眶含淚，但經詢問後，發現她菸齡超過10年，近期支氣管發炎，經戒菸並治療感染3個月後，數值降至 3.9，證明並非癌症，只是生活習慣、發炎造成虛驚。

針對CEA（carcinoembryonic antigen），廖繼鼎說明，中文稱為「癌胚抗原」，是某些癌細胞可能分泌的蛋白質，常用於大腸癌追蹤，但其他非癌原因也可能導致數值較高，例如重度吸菸者，甚至長年維持在6至10，另包括慢性肺病、肝病、腸胃道發炎或感染，及腸道息肉等良性問題，也會使數值上升，而年齡增加、檢驗誤差等，亦恐影響結果。

對於民眾該如何看待CEA數值，廖繼鼎寫道，若在5至10之間， 屬灰色地帶，先排查生活習慣、慢性病，必要才安排大腸鏡、腹部超音波；若在10至20之間， 需提高警覺，建議加做胸腹部電腦斷層等檢查；超過20則很可能是惡性腫瘤，須立即轉介專科評估。

廖繼鼎另舉例，有一名60歲男性，體重在3個月內減輕5公斤，且CEA飆到35，及時進一步檢查，發現是早期肺癌，手術切除後持續追蹤5年均未復發，可見CEA不是「判決書」，卻是有效的警報器。

當報告顯示CEA升高時，廖繼鼎建議4步驟應對，首先是冷靜，不因恐慌而自行不斷搜尋；其次是確認影響原因並改善生活習慣；再者是依數值選擇檢查方向；最後是持續追蹤，確保變化不被忽略。