美關稅衝擊「恐致缺藥潮」　台大院長籲加強學名藥產業

▲美國總統川普關稅衝擊藥價，醫藥界擔心面臨缺藥。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普關稅衝擊藥價，醫藥界擔心面臨缺藥。對此，台大醫院院長余忠仁受訪時直言，台灣要降低對原廠藥的依賴性，應該加強學名藥研製能力，才能減少後續的藥價衝擊。

針對川普加徵藥品關稅，醫藥界認為，看起來表面上對台灣衝擊小，但實則會影響全球藥品供應，廠商在美國賺不到錢，可能轉向其他國家，讓藥價提升。且川普曾指出，為了可以讓藥品在美國製造，稅率可能先調整到150%，再提高到250%。

余忠仁直言，美國關稅會影響台灣出口的學名藥與原廠藥，但台灣學名藥出口國家是東南亞或其他亞洲、中南美洲國家，不過台灣有很多通過美國FDA認證的藥品，很多是癌症用藥，這會影響全球藥廠的藥費互動，川普政策已經造成「全球碎片化」。

余忠仁分析，之前會發生缺藥問題，比較多是藥廠無法繼續供應藥品，前段時間很多國內藥廠投入學名藥生產，如果原料藥無法進口，有可能會影響後續生產，不過美國祭出250%關稅，是一種國外藥物的防護機制，此面向上的影響可能不大。

而針對藥價影響，余忠仁說，藥廠會根據每個國家的市場和相關法規調整，這次川普除了提高關稅外，也要求藥廠調降藥價，這是否會造成全球藥物定價原則改變，還需要待觀察，不過國內藥廠也應該強化學名藥製造能力，降低對原廠藥依賴。