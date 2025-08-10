ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

美關稅衝擊「恐致缺藥潮」　台大院長籲加強學名藥產業

藥。（圖／達志／示意圖）

▲美國總統川普關稅衝擊藥價，醫藥界擔心面臨缺藥。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普關稅衝擊藥價，醫藥界擔心面臨缺藥。對此，台大醫院院長余忠仁受訪時直言，台灣要降低對原廠藥的依賴性，應該加強學名藥研製能力，才能減少後續的藥價衝擊。

針對川普加徵藥品關稅，醫藥界認為，看起來表面上對台灣衝擊小，但實則會影響全球藥品供應，廠商在美國賺不到錢，可能轉向其他國家，讓藥價提升。且川普曾指出，為了可以讓藥品在美國製造，稅率可能先調整到150%，再提高到250%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

余忠仁直言，美國關稅會影響台灣出口的學名藥與原廠藥，但台灣學名藥出口國家是東南亞或其他亞洲、中南美洲國家，不過台灣有很多通過美國FDA認證的藥品，很多是癌症用藥，這會影響全球藥廠的藥費互動，川普政策已經造成「全球碎片化」。

余忠仁分析，之前會發生缺藥問題，比較多是藥廠無法繼續供應藥品，前段時間很多國內藥廠投入學名藥生產，如果原料藥無法進口，有可能會影響後續生產，不過美國祭出250%關稅，是一種國外藥物的防護機制，此面向上的影響可能不大。

而針對藥價影響，余忠仁說，藥廠會根據每個國家的市場和相關法規調整，這次川普除了提高關稅外，也要求藥廠調降藥價，這是否會造成全球藥物定價原則改變，還需要待觀察，不過國內藥廠也應該強化學名藥製造能力，降低對原廠藥依賴。

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

關鍵字： 川普關稅 藥價 缺藥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

口臭不只是口腔問題　醫揭「5大可能原因」：跟腸胃、呼吸也有關

美關稅衝擊「恐致缺藥潮」　台大院長籲加強學名藥產業

長期索居易退化！玉醫發起做點心活化認知　防失智關鍵在日常參與

陳奕迅罹焦慮症　醫揭「7大症狀」：會假裝是身體病

年輕梅毒續升「今年通報已破千」　疾管署免費快篩1個月256人受檢

69歲男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

立秋後咳嗽頻發　中醫推「3大穴位」吹風機10秒助緩解

讀者迴響

回到最上面