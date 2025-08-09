素食者血管彈性高4倍！醫：降心血管疾病死亡率

▲吃素有助降低動脈粥樣硬化和心血管死亡發生率。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

飲食和健康息息相關！慈濟醫療財團法人執行長、同時也是心臟內科醫師林俊龍指出，研究發現，素食者的血管彈性比葷食者高4倍，吃素越久，血管舒張、內皮細胞功能越好，素食本身對血管內皮和平滑肌功能有直接益處，有助降低動脈粥樣硬化和心血管疾病死亡發生率。

林俊龍說明，近年從臨床病例發現，血管阻塞造成硬化是腦中風與心肌梗塞元兇，現代人瞭解健康風險因素中的年齡、性別、家族史無法改變，但是高血壓、糖尿病、抽菸、高膽固醇、肥胖等風險可以提前改變。

他進一步提到，研究發現素食者的血管彈性比葷食者高4倍，素食組的血管擴張反應明顯更好，而吃素越久血管舒張越好，總結是素食者內皮細胞功能較葷食者好，且吃素越久內皮細胞功能越好，而與葷食者相比，台灣素食者的總膽固醇、低密度膽固醇（LDL-C）和發炎指數（hs-CRP）的水平較低，同型半胱氨酸水平較高，也就是台灣素食者的心血管風險狀況優於葷食者。

在其他疾病的研究中，由葷轉素的受試者在遠離糖尿病的表現最好，素食者比葷食者對胰島素更敏感，胰島素敏感性程度與茹素年數有關。林俊龍表示，對於台灣人持續素食及由葷轉素食，都可以有效預防（非因BMI過高、肥胖導致的）糖尿病。

另外，慈濟健康世代研究資料庫數據也指出，台灣的素食飲食與痛風風險降低有關，奶蛋素食者的尿酸濃度最低，其次是純素食者，然後是非素食者。林俊龍強調，高齡者要健康老化，從飲食開始改變最快，逐步增加蔬食，或者奶蛋素都有正向好處。