ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

素食者血管彈性高4倍！醫：降心血管疾病死亡率

▲▼ 營養師教吃4類天然雌激素食物 。（圖／示意圖／達志影像、翻攝ＩＧ）

▲吃素有助降低動脈粥樣硬化和心血管死亡發生率。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

飲食和健康息息相關！慈濟醫療財團法人執行長、同時也是心臟內科醫師林俊龍指出，研究發現，素食者的血管彈性比葷食者高4倍，吃素越久，血管舒張、內皮細胞功能越好，素食本身對血管內皮和平滑肌功能有直接益處，有助降低動脈粥樣硬化和心血管疾病死亡發生率。

林俊龍說明，近年從臨床病例發現，血管阻塞造成硬化是腦中風與心肌梗塞元兇，現代人瞭解健康風險因素中的年齡、性別、家族史無法改變，但是高血壓、糖尿病、抽菸、高膽固醇、肥胖等風險可以提前改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步提到，研究發現素食者的血管彈性比葷食者高4倍，素食組的血管擴張反應明顯更好，而吃素越久血管舒張越好，總結是素食者內皮細胞功能較葷食者好，且吃素越久內皮細胞功能越好，而與葷食者相比，台灣素食者的總膽固醇、低密度膽固醇（LDL-C）和發炎指數（hs-CRP）的水平較低，同型半胱氨酸水平較高，也就是台灣素食者的心血管風險狀況優於葷食者。

在其他疾病的研究中，由葷轉素的受試者在遠離糖尿病的表現最好，素食者比葷食者對胰島素更敏感，胰島素敏感性程度與茹素年數有關。林俊龍表示，對於台灣人持續素食及由葷轉素食，都可以有效預防（非因BMI過高、肥胖導致的）糖尿病。

另外，慈濟健康世代研究資料庫數據也指出，台灣的素食飲食與痛風風險降低有關，奶蛋素食者的尿酸濃度最低，其次是純素食者，然後是非素食者。林俊龍強調，高齡者要健康老化，從飲食開始改變最快，逐步增加蔬食，或者奶蛋素都有正向好處。

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

關鍵字： 素食者 吃素 素食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

立秋後咳嗽頻發　中醫推「3大穴位」吹風機10秒助緩解

邱泰源拋4方向救生育率！社會住宅優先給育兒父母　還鼓勵聯誼

素食者血管彈性高4倍！醫：降心血管疾病死亡率

糖尿病藥有新用處！　北醫大研究：有望降失智風險

5歲童狂玩手遊！1年內「黑眼珠急速縮小」　嚴重後果曝光

男子經常一夜情「小便後用手揉眼睛」　染淋病合併結膜炎、尿道炎

一票人羨慕「躺下就能秒睡」　專家曝警訊！

從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

讀者迴響

回到最上面