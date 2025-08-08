關稅衝擊「藥價」上漲　邱泰源：短期會有影響

▲美國總統川普將對進口藥品加徵關稅，恐衝擊藥物價格。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普將對進口藥品加徵關稅，恐衝擊藥物價格。對此，衛福部部長邱泰源今日坦言，短期可能會有價格上的影響，廠商可以依照全民健康保險藥物給付規定，向健保署提出價格調整建議。

針對川普加徵藥品關稅，藥界認為，看起來表面上對台灣衝擊小，但實則會影響全球藥品供應，廠商在美國賺不到錢，可能轉向其他國家，讓藥價提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱泰源今日受訪時回應，近期美國調高藥品關稅，可能衝擊藥品進口和供應鏈穩定，食藥署已經執行四大策略，包括「強化預警、提升藥品儲備、藥價合理、鼓勵在地生產」，全力確保臨床用藥無虞，也已經制定必要藥品清單，如果有缺乏狀況，就會盡快請替代藥品廠商增產，也會公開徵求專案進口或製造。

邱泰源說，針對美國生產的藥品，食藥署也已經完成盤點，請相關許可證持有的廠商要掌握國外的供應狀況，特別是抗腫瘤藥物、罕病藥物、生物製劑藥品，一定要主動追蹤，還有業者也要針對可能影響輸入的藥品，提升國內安全存量，另為了降低藥品單一來源，也鼓勵藥廠不要只進口一個國家的。

而在藥價方面，他坦言，短期間有可能價格上會影響，廠商可以依照全民健康保險藥物給付規定，向健保署提出價格調整建議。

另外，近期一直傳言他「部長位置不保」，有醫界代表發聲明力挺留任。邱泰源則回應，明年也會推行長照3.0，特別是在賴總統健康台灣願景下，列出國家11大醫療衛生重要工作，行政院團隊一直努力在做，衛福部就是落實，醫療界挺賴總統和行政院長，甚至支持衛福部落實工作，「我想他們是站在人民健康維護的立場發聲明的。」

進一步追問他是否會因為外界質疑而感到委屈？他則未正面回應，僅表示在台大醫院幾十年臨床經驗中，就深切體驗到醫療的核心價值要堅持，醫學教育的精神一定要維持在醫療體系，醫療環境也要改善，讓更多年輕醫事人員投入到工作環境，可以真正發揮專業。