高瘦男胸痛以為「火燒心」　檢查竟是氣胸恐要命

▲胸悶有可能是胃食道逆流引起，但也可能是氣胸發作，民眾勿掉以輕心。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

俗稱「火燒心」的胃食道逆流是常見疾病，但有時胸悶可能是更嚴重問題。一名20歲出頭的男性因右胸痛合併腹脹、胸悶到門診求診，自認是半年前治療過的胃食道逆流復發，但檢查發現是氣胸引起，拖延恐致命；醫師說，氣胸嚴重時可能導致肺塌陷，甚至危及生命，必須及時診斷與治療。

收治病例的禾馨民權內科診所消化內科內視鏡室主任詹宜學，在臉書粉專「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」分享，指患者半年前做過腸胃鏡，確診胃食道逆流，接受藥物治療後，腹脹、胸悶等症狀已改善，但日前又來門診，而且一進門便說是胃食道逆流復發，因為症狀與之前相似。

詹宜學指出，病人雖開口想用胃食道逆流，但他留意到，患者身材高瘦，且有吸菸習慣，疼痛位置又集中在右胸，立即聯想到過去曾接觸的氣胸個案，且後續檢查發現，此患者的右胸呼吸音較弱，立刻安排胸部X光，結果顯示右胸肋膜內移，符合典型氣胸表現，隨即轉送急診進一步治療。

氣胸多發生於高瘦、年輕男性，尤其是抽菸者，常見症狀為突發胸痛與呼吸困難，有時會誤以為消化道疾病、心臟疾病等其他問題，導致延誤診斷，若未及時治療，氣胸可能擴大，造成呼吸功能惡化，甚至對生命造成威脅。

詹宜學提醒，胸痛未必是胃食道逆流引起，有可能源自肺部，民眾就診時應盡量客觀描述症狀，包括疼痛位置、持續時間等，協助醫師迅速鎖定病因，才能安排適當檢查與治療。