開封後到底該不該丟？保健品裡的乾燥劑讓人好糾結　衛福部給標準答案了

▲打開保健品裡的乾燥劑，到底該不該丟？（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

吃保健品時你也有這個困擾嗎？每次打開維他命、魚油或益生菌瓶罐，裡面總是塞著一堆棉花、乾燥劑包，到底該繼續放著還是直接丟掉？相信這個問題困擾了不少人！就連吃餅乾、堅果、咖啡時，看到那些白色小包裝也常常不知道該怎麼處理，怕丟了會讓食物變質，留著又怕不小心吃到，衛福部給出標準答案，解開大家心中的疑惑！

衛福部明確指出，膠錠食品一旦開封後就會失去密封性，每次開啟瓶罐都會讓氧氣和水氣跑進去，這時候原本的脫氧劑和乾燥劑早就「超過負荷」，完全無法再發揮作用！

更可怕的是，開封後的乾燥劑和脫氧劑不僅沒用，還可能變成「反效果幫手」，這些原本用來吸濕除氧的小包裝，在開封後會持續吸附空氣中的水氣，反而讓瓶內環境變得更潮濕，加速食品變質的速度。

▲開封後的乾燥劑和脫氧劑即沒用了。

許多人對瓶罐內的小包裝感到好奇，衛福部食藥署詳細解釋了它們的身分和功能：

脫氧劑是食品界的「氧氣終結者」，在密封包裝時能將內部剩餘的空氣結合，大幅減少氧氣含量，避免膠錠食品因氧化而活性減退。就像是為食品創造一個「無氧環境」，確保品質穩定。

乾燥劑則是專業的「除濕專家」，主要任務是吸附包裝內部的水氣，防止膠錠食品受潮發霉，維持最佳保存狀態。兩者搭配使用，就像是食品的雙重保鑣！

至於藥瓶內常見的棉花，功能更單純，就是為了填滿瓶內空間，防止藥品在運送過程中因震動而破碎，是物理性的保護措施。

衛福部提醒，無論是保健品還是一般食品，開封後都要在有效期限內食用完畢，並且按照正確的保存方式處理，才能確保食用安全和營養價值，下次再看到瓶罐內的神秘小包裝，記得開封後就直接丟棄，別再糾結要不要留著了！