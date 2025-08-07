人腦從35歲起每年退化1%　博恩名醫父成功自救海馬迴早衰

▲脫口秀演員博恩的父親曾文毅是知名腦科學專家，今分享腦部成功回春經驗。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

名醫林芳郁罹患失智症，許多人對於腦部老化、病變等議題加倍關注，對此醫師說，若完全沒有提防腦齡退化的問題，一般而言，人腦從35歲就開始衰老，在之後的50年間，平均每年會退化1%，也就是到85歲左右，腦部功能恐將退化到只有年輕時的一半，提醒民眾抗老要及早做起。

國內知名影像醫學專家、台大醫學院兼任教授曾文毅醫師，今召開「愛腦中心」成立記者會，他表示，有許多因素會造成腦部提早老化、失智，最殘酷是遺傳傾向，例如家人有失智症，腦齡早衰幾乎無可避免，可能有50%以上個案與此原因有關；此外，則是生活型態影響，若長期缺乏運動，或多年飲食不均衡，或長時間壓力大，或有抽菸習慣，也都會加速腦部衰老。

針對腦部退化，曾文毅說，其實速度相當快，若一直疏於抗老，可能從35歲起每年退化1%，到85歲可能已衰弱到只剩青年時期的5成，故最好在年輕時便應注意老化，尤其腦齡其實可回春，有努力便可看到成果。

曾文毅以自己為例說，他研發的「水分子擴散式磁振造影」技術可測腦齡，而他多年前第一次自我測量時，發現腦齡比實際歲數年輕1.5歲，但與海馬迴相關、也是與失智症最息息相關的事件記憶神經網絡，卻比真實年齡早衰8.5歲，這讓他相當緊張，隨即加強調整運動、飲食等，結果1年半後，他的事件記憶網絡回春５歲，也使他的整體腦齡更年輕、比實際歲數年輕4.5歲。

此外，曾文毅以一名巴金森氏症患者為例，指病人疫情期間測得腦齡比實際歲數老10歲左右，但隨著女兒從國外訪台陪伴，並加強與朋友聯繫，結果約1年後測得腦齡竟回春7歲之多，證明感情支持對防止腦部退化也有顯著效果。

外界好奇曾文毅的兒子、知名脫口秀演員博恩，是否也曾測過腦齡？曾文毅笑說，這倒還沒有，有機會再讓他試試看。

曾文毅表示， 水分子擴散式磁振造影可測腦齡，但無法檢測腦部類澱粉蛋白堆積情形，所以無法「診斷」失智症，但若能掌握腦齡，可及早發現腦部有無異常衰退，對於預防失智仍有幫助，提醒民眾對此多加注意，並盡早培養運動習慣、維持正常作息，不僅可防老，還有助回春。