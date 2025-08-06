醫實測破解「9成公廁有菜花病毒」流言　9大熱點全未檢出

▲醫師採樣公廁馬桶、小便斗、電影院座椅，皆未檢出HPV病毒。（示意圖／達志影像）



記者邱俊吉／綜合報導

網傳「9成公廁有菜花病毒」引發民眾恐慌，2位泌尿科醫師親自實測常見公共設施，針對人類乳突病毒（HPV）進行採樣，實測9個網友票選的高風險熱點，結果沒有任何一處檢出病毒，呼籲民眾不必過度恐慌，但仍應重視疫苗接種與衛生習慣。

根據臉書粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」分享，2人實測選定9個公共設施，包括公廁馬桶、小便斗、湯屋、網咖、電影院座椅、公車與捷運把手、U-Bike坐墊與手扶梯扶手等，採樣使用臨床性病採檢工具，並交由實驗室進行分析，檢驗項目則為涵蓋菜花病毒的HPV，而檢驗結果則均為陰性。

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陳偉傑表示，雖有民眾表示曾在出入公共場所如電影院後出現感染，但這些空間若經常清潔，且可保持乾燥、空氣流通，病毒存活率其實非常低，HPV主要仍透過性接觸或黏膜傳染，而非短暫接觸表面；羅詩修也說，「9成公廁有菜花病毒」的說法為錯誤訊息，民眾應以科學檢驗為採信基礎。

針對預防HPV感染，2位醫師提醒，最有效的3道防線為完整接種疫苗、安全性行為及消毒，但要注意酒精無法殺死HPV，建議使用次氯酸或漂白水清潔，而民眾若擔心感染或有疑似症狀，應儘速至泌尿科門診檢查，HPV並不可怕，誤信謠言、忽視預防才是真的糟糕。