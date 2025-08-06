癌症病人9成不用化療　醫揭「3情境」才要慎重考慮

▲許多人罹癌會擔心化療，但醫師認為（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

許多癌症病人一聽到診斷，直覺反應就是「要化療了」，但林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書提醒，化療從來不是預設選項，而是戰略選擇，高達9成的患者不需要化療，醫療的本質並非堆疊治療，而是幫助病患掌握選擇權。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」指出，約9成癌症病人不必化療，例如腫瘤尚未轉移、局部仍可手術完整切除，術後復原良好者，其實只需觀察即可，不必承受化療副作用，包括多數的早期乳癌、大腸癌、肺癌、肝癌等。

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針對化療的角色，廖繼鼎以「戰爭」比喻，他認為癌症治療好比作戰，有情報偵查、有主力部隊、有善後部隊，而手術就像主攻，放療是精準攻擊，化療則可分3種情境調度：前導性化療、輔助性化療與緩和性化療。

前導性化療指的是手術前化療，常見於腫瘤太大、手術不易進行的病人，這時化療是為了「創造開刀條件」而非直接治癒。

輔助性化療則是術後的輔助治療，用來清除可能殘留的微量癌細胞，可降低復發風險，提升長期存活率；研究指出，其可使早期癌症患者的復發機率下降3至5成，關鍵在於病人願意多加一道保險。

緩和性化療指的是晚期癌症患者的緩和治療，目標已非根治，而是穩定病情、改善症狀、延緩惡化，例如減少出血、減輕疼痛，但若副作用超過效益，應考慮停火，轉入安寧療護。

廖繼鼎強調，化療不是打不打的問題，而是值不值得打，選擇化療也不是全由醫師決定，而是病人基於理解、意願與目標所下的戰略決定，唯有知道自己為何而戰，才不會對治療效果有所誤解。