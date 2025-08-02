台灣幸福感倒數第6 　研究揭快樂密碼：生活自主性愈高愈好

▲國內研究發現，台灣社會若能持續多元化，對於提升幸福感會有明顯助益。（圖／記者蔡玟君攝）

記者邱俊吉／台北報導

面對「你幸福嗎」這大哉問，民眾在不同年代常有不同感受，且各國的文化與環境如何影響個人幸福感，以往也無明確答案。國內一項研究顯示，由於台灣人的服從性較高，民眾只要能在生活中保有較多的自我，社會更多元，幸福感便可提升，這也為台灣民眾該如何追尋幸福找到比較清楚的方向。

這項研究由台灣大學健康行為與社區科學研究所教授陳端容，與團隊包括林義宏、許義忠、吳美華及何夢玲等人共同進行，她表示，為了解群體價值感與個人幸福感之間的關係，研究使用涵蓋60國、近9萬人的《世界價值觀調查》資料庫，並根據各國民眾填答主觀幸福感的問卷，以及收集到的各國文化、發展等資料，最終將超過4萬筆樣本納入分析，分別來自台、日、韓、中、美、俄、德、荷等31國資料。

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研究結果顯示，在主觀幸福感部分，滿分為10分，台灣獲7.22分，雖勝過韓國的6.89分、中國的7分、香港的7.09分，但不如日本的7.31分、新加坡的7.44分，比起最高的墨西哥8.67分、次高的哥倫比亞8.41分有明顯差距，也遜於先進國家如美國的7.62分、瑞典的7.87分，整體排26名，在31國屬後段班。

▲在31國幸福感調查中，台灣人自覺幸福的得分僅排26名。

陳端容指出，除了解各國民眾的主觀幸福感之外，團隊進一步分析影響幸福感的多種因素，結果發現，若個人置身於相對強調規律、秩序的社會如日本，卻能在關於「自主性」的項目有較高得分，則自認幸福的傾向會較高。

針對研究發現，陳端容以台灣為例，指台灣社會在研究中呈現較強的集體主義，多數人對於規範的服從度較高，而從研究可見，國人若能在生活中感受到較高的自我與多元性，幸福感便會升高，這種現象可稱為「價值觀互補效益」。此研究相關成果已發表於《台灣衛誌》。

陳端容也說，此研究的主觀幸福感部分，台灣人排名雖偏後，與今年最新的《世界幸福報告》指台灣是亞洲最幸福國家有一定落差，除因引用資料不同之外，這也表示我國在健康、教育等指標有顯著進展，才使幸福感提升。

針對台灣該如何維持幸福感，陳端容認為宜從多方面著手，例如在個人部分，可持續鼓勵創業，教育則支持多元學習，政治則須延續自由、民主，「讓更多人有權利、有勇氣走不一樣的路」，民眾的幸福感比較不會衰退。