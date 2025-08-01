藥師現場剃頭批衛福部「無法無天」　9度陳抗放寬中藥行執業資格

▲藥師公會全聯會剃髮明志向衛福部抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

藥師公會全聯會今日第9度走上街頭，抗議衛福部以一紙行政命令，放寬中藥行執業資格，3名藥師當場剃頭明志，高舉「衛福部無法無天、藥師剃頭不低頭」布條，怒批此舉嚴重掏空藥事專業制度，破壞用藥安全防線。藥師公會理事長黃金舜嚴正表示，這是公然架空立法權，形同行政擴權，藥師絕不退讓。衛福部則澄清，新解釋令不涉及中藥調劑業務，並未侵犯藥師專業。

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▲藥師公會全聯會快閃立法院怒吼抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

國內中藥產業因為相關法令不完備逐漸式微，衛福部3月18日發布的衛部中字第1141860113號令，新增核釋藥事法第103條第2項後落日條款，新增國內公立或私立大學中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，可申請登記為中藥販賣業藥商。

藥師公會今日上午在立法院群賢樓前發起快閃抗議行動，現場超過百位藥師與藥學生齊聚高喊「衛福部踐踏專業、邱泰源令人髮指」。代表剃髮的藥師公會常務理事范景章說，「我們剃下的不是頭髮，是對衛福部踐踏藥師專業的控訴與悲憤！」

黃金舜則重申，《藥事法》第103條第2項早於108年依法落日，衛福部卻於今年發布解釋令，將已終止之條文實質復活，形同否定民主程序與立法正當性。

藥師公會呼籲立法院召開公聽會，邀集法界、醫藥界與實務專家徹查此案，釐清法律本意，防止行政權橫行無阻。公會也強調，後續將串連全國藥師持續抗爭，絕不接受違法解釋令成為常態，直至制度獲得正義回歸。

▲藥師公會全聯會第九次陳抗怒揭103條違法真相。（圖／記者屠惠剛攝）

衛福部中醫藥司回應，查我國中藥材近9成從國外輸入，需仰賴中藥進口商協助進行中藥材鑑別、買賣及輸入事宜。目前我國中藥材進口商僅有100多家，鑑於未有新的人力挹注，恐出現人才斷層，致影響民眾飲食文化及保健藥膳中藥材之基本需求。為解決問題，經衛福部匯集各界建議，才發布解釋令以挹注中藥商人力，延續中藥產業發展。

中醫藥司強調，該解釋令新增人員之業務範疇仍限於藥事法103條第3項所訂之中藥販賣業務範圍，未涉及中藥調劑業務，與現行中藥商無異，且無侵害藥師專業，僅使中藥商可持續有新血注入，確保中藥服務品質。

中醫藥司表示，中藥產業從中藥藥用植物種植、中藥材加工炮製到藥品製造販賣及供應，亟需藥農、中藥商、中藥廠、中醫師及藥師等專業人才各司其職，共同合作；衛福部將持續與藥師團體進行溝通，支持中醫藥專業分工合作，俾期中藥商、藥師及中醫師各類人員各司其職，發揮各自專業，共同守護民眾健康，協力促進中醫藥產業永續發展。