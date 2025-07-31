心外權威蔡建松整合軍民資源　推外科醫師醫療韌性訓練計畫

▲台北市醫師公會「百年風華 傳承永續」系列講座第四場，主講人為軍醫局長蔡建松。（圖／北市醫師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國防部軍醫局局長蔡建松是國內心臟外科權威，同時擔任台灣外科醫學會理事長，他今（31）日分享外科與軍醫之路的初心與歷程，在上任軍醫局長後，積極擘劃整合軍民醫療資源，強化災難醫療與戰場應變能力，特別是配合衛福部「韌性國家醫療整備計畫」推動「外科醫師醫療韌性訓練計畫」等措施，實質提升國防醫療的快速動員與因應能力。

台北市醫師公會為迎接創會100週年，規劃「百年風華・傳承永續」系列講座，今日由蔡建松以「迷彩下的白袍初心：一位軍醫的選擇與回望」為主題，回顧自己作為一位外科醫師、軍醫與制度改革者的三重身分，在醫療專業與軍事任務間尋找平衡，並提出對未來台灣醫療與國防醫療整合發展的展望。

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▲軍醫局局長蔡建松（右）與北市醫師公會理事長洪德仁（左）。（圖／記者洪巧藍攝）

蔡建松分享，自己選擇成為軍醫是基於對病患的承諾與對國家的信仰，民國78年畢業之後就持續在軍醫體系裡面成長，而即使身披迷彩、面對更嚴峻的場域，他始終以病人為中心，堅持醫者初心。他認為，軍醫的價值不只是醫術的展現，更是國家韌性的實踐者，是在危機中能挺身而出的行動者。

蔡建松為國內心臟外科權威，累積逾三萬例手術經驗與近三百例心臟移植手術。其所領軍的心臟外科團隊曾完成亞洲首例鏡像異位右心心臟移植、台灣首例跳動式開心手術，不僅創下醫療紀錄，更展現高難度手術的專業突破與堅定信念。

在臨床以外，更致力推動軍陣醫學體系的現代化與創新治理。蔡建松分享，自己擔任軍醫局長後，積極擘劃整合軍民醫療資源，強化災難醫療與戰場應變能力。

在配合衛福部「韌性國家醫療整備計畫」部分，推動「外科醫師醫療韌性訓練計畫」、規劃全國性備援手術室計畫（BORP），推動電子傷票、遠距分級救護等智慧科技應用於戰場醫療，實質提升國防醫療的快速動員與因應能力。





▲台北市醫師公會「百年風華 傳承永續」系列講座第四場，現場參與踴躍。（圖／北市醫師公會提供）

蔡建松另透過「台北國際軍陣醫學論壇（TIMMF）」，廣邀盟國軍醫專家分享實戰經驗，強化台灣與國際軍醫體系的戰略合作。另也因應地緣風險與複合式災難威脅，積極參與建構敏捷韌性醫療照護體系規劃，深化跨部會聯防、醫療戰備與重建支援能力的佈局，希望提升台灣整體醫療效能，與國際接軌。

三總院長陳元皓致詞表示，俗話說「學而優則仕」，蔡建松在心臟外科領域中，不論在技術、知識、還是研究上，都是引領風潮的牛耳人物；同時用最精銳、最前瞻的眼光來推動國軍醫療體系與民間醫療體系的合作，共同發展韌性醫療，帶動革新，還更大力促成了國軍醫院在智慧醫療上的創新推動。