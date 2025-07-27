男子吞嚥困難又暴瘦　醫揪關鍵病因：食物進不去胃裡

▲胃食道逆流治不好，要留意可能是功能性問題。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

今年59歲的陳先生多年深受「胃食道逆流」所苦，雖多次接受胃鏡檢查結果皆顯正常，但近一年開始吞嚥困難，甚至體重驟減，嘗試多種藥物，症狀依然未改善，最後檢查才發現問題出在食道蠕動功能異常，診斷為「食道弛緩不能症」。醫師指出，該症狀就是食物進不去胃裡，透過內視鏡手術治療後，終於緩解困擾多年的症狀。

台東馬偕胃腸肝膽科主治醫師鄭群翰指出，許多人長期受到胃食道逆流、吞嚥困難、噁心或嘔吐困擾，儘管飲食清淡、作息規律，也按時服用醫師開立的藥物，症狀仍難以改善，這時候就需要思考不一定是單純的胃食道逆流，而是「食道功能」出了問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東馬偕胃腸肝膽科主治醫師鄭群翰。（圖／台東馬偕醫院提供）

該個案透過「高解析度食道壓力檢查」，才發現問題出在食道蠕動功能異常，診斷為「食道弛緩不能症」，等於食物進不去胃裡。鄭群翰說，臨床常見不少患者在胃鏡檢查中未發現異常，但仍反覆出現吞嚥不順或胃酸逆流，這時會考慮是否為「功能性」問題，也就是食道肌肉收縮或放鬆不協調所導致的障礙。

他解釋，食道是一條中空管道，由上下兩個括約肌與中間平滑肌組成，吞嚥時必須協調進行「蠕動」，才能順利將食物送入胃中，一旦肌肉力量不足、收縮異常或放鬆失衡，就可能出現阻塞、反酸或食物停滯等症狀，這類功能異常不容易靠傳統胃鏡診斷，必須透過「高解析度食道壓力檢查」，檢查可協助判斷是否有食道弛緩不能症、食道痙攣、賁門壓力異常等問題，是診斷長期症狀不明患者的重要利器。

「食道弛緩不能症」臨床上最常見的症狀包括長期胃食道逆流、吞嚥困難與不明噁心。鄭群翰說，大部分患者結果顯示壓力正常，但也有少數個案成功揪出蠕動異常，若長期有相關困擾，應主動與醫師討論是否需進一步檢查，切勿輕忽「小症狀」背後可能隱藏的問題。