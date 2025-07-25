吃很少、動很多卻瘦不下來？　減重醫：別做5件事

▲吃太少可不行！至少蛋白質要夠。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

很多人一開始很努力控制飲食、每天運動，體重一開始掉得很快，但過沒多久就卡住不動了。這不代表你做錯了，而是身體「適應」了你現在的做法。減重醫師蕭捷健分享，最近門診好幾位學員準備畢業，一位學員兩個月內瘦了 6 公斤，其中 5.6 公斤是純脂肪。有人會問：「會不會只是脫水？」我們用體組成儀器量過，水分反而是增加的！

跟大家提醒幾個「不要」

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1、不要天天運動

運動雖然好，但也需要休息。給身體修復的時間，才會進步，一週抓2-3天就很夠了。

2、不要吃太少

吃太少只會讓身體以為你在「飢荒」，進一步降低代謝、保留脂肪、分解肌肉。代謝好，才瘦得下來，也瘦得久，至少蛋白質要夠。

3、不要把低碳日拉太長

低碳一週控制在2-3天就好，拉太久容易影響甲狀腺，還會減到肌肉，反而讓基礎代謝率下降，之後一吃碳水就復胖得更快。

4、如果是低碳日就不要安排運動

因為你體內的「糖」已經不夠用了，如果這時還要運動，身體就只好拆自己的肌肉來燃燒，反而會把你辛苦練起來的成果燒掉，非常可惜。

低碳日真正的角色是幫助我們把「儲存多餘的糖」清空，為下次高碳日做準備，這樣你吃進來的醣類才會優先進入肌肉幫助增肌，而不是囤積成脂肪。

減重就像蓋房子

蕭捷健強調，運動日就像是工班進場敲敲打打，開始蓋房子。這時候你需要送進建材，也就是「碳水（像水泥、木材）」和「蛋白質（像鋼筋）」。沒有材料，怎麼蓋房子？休息日就像工人放假，讓水泥乾、油漆定色。這時再送材料只會堆在路中間擋事，所以這時候可以安排低碳日，一方面清空多餘糖分，一方面也讓脂肪開始被燃燒，就像在清理工地一樣。

如果你現在剛好遇到瓶頸，可以試試這樣排程：

．週一、週四：低碳休息日，讓身體修復

．週二、週五：低強度活動（像快走、伸展）+ 中碳飲食

．週三、週末：運動日，高碳

如果你已經很努力，但結果不如預期，也許不是你不夠好，而是時候換個方式，讓身體重新「感受到刺激」。別怕吃碳水，怕的是不知道怎麼吃！

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