阿嬤的雞湯獲科學背書　可緩解感冒症狀、縮短病程

▲多項研究證實溫熱的雞湯可改善感冒症狀，並縮短病程。（圖／饗賓提供）

記者邱俊吉／綜合報導

感冒的時候，總是擔心你吃不飽的阿嬤，常會端來一碗熱騰騰雞湯補身子。食品專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，其實這樣的民間智慧有充分的科學根據，國外一項綜合分析研究發現，喝雞湯確實有助緩解急性呼吸道感染症狀。

韋恩為文指出，由英國、澳洲學者組成的研究團隊，回顧截至2024年2月共1萬598篇論文，最終納入4項、共涵蓋342名患者的研究進行分析，其來自北美、亞洲，包括兒童、老人等不同年齡層；結果發現，喝雞湯者的鼻塞、喉嚨痛及咳嗽等症狀，均有顯著改善，病程也縮短1至2.5天。

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此外，其中有2項研究顯示，喝雞湯可降低白介素-6（IL-6）、腫瘤壞死因子α（TNF-α）、C反應蛋白（CRP）等發炎指標。

韋恩寫道，這些研究所用的雞湯，主要以雞肉為基底，並添加胡蘿蔔、洋蔥、芹菜等蔬菜，及香菜、薄荷等草藥，其中有一項研究則是中醫藥膳湯，另使用人參、生薑、肉桂等成分；至於對照組，則未喝湯，或是喝替代品，如水或茶等。

研究者指出，雞湯能提升免疫力與體液循環，湯品的溫熱則有助黏液排出、保持呼吸道濕潤，進而減緩不適，加上富含蛋白質與營養素，故能補充能量、加速恢復。

此研究總結，湯品作為傳統療法的補充，是安全且容易被接受的介入方法，特別是在醫療資源有限的地區，不僅有價值，成本又低，值得作為健康促進措施。