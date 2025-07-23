北榮「電子病歷系統」獲美方認證　北部首家公立醫學中心領證書

▲北榮「電子病歷系統」獲EMRAM第六級認證。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總於今（114）年7月11日正式通過美國醫療資訊與管理系統協會（HIMSS）「電子病歷應用成熟度模型（EMRAM）」第六級認證，是北部首家獲頒證書的公立醫學中心，象徵在電子病歷系統的功能完整性、臨床決策支援能力及資訊安全等多項關鍵指標上，已達到全球先進水準。

由HIMSS制定的「電子病歷應用成熟度模型（EMRAM）」用以評估醫療機構電子病歷系統的成熟度，共分為0至7個等級，第六級認證標準極為嚴格，不僅要求醫院具備完整電子病歷系統及系統備援機制，並需落實臨床流程的閉環管理，且能有效整合資訊以支援臨床決策、強化病人安全、落實資安控管，藉由資訊科技全面優化醫療品質與作業效率。

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北榮副院長李偉強代表出席7月18日於馬來西亞舉行的「HIMSS亞太區年會（HIMSS APAC Conference）」，除公開接受頒授通過證書，並與來自世界各地的醫療IT專家與領導者交流智慧醫療發展經驗，推動全球合作與台灣醫療科技接軌，強化北榮國際能見度與影響力。

李偉強強調，本次獲得電子病歷應用成熟度模型（EMRAM）六級殊榮，不僅肯定在醫療資訊化與臨床服務整合上卓越表現，更突顯在智慧醫療領域的領導地位，未來將以此認證為基礎，朝向EMRAM第七級認證邁進，推動以病人為中心的高品質醫療服務。