高血壓死亡率首見下降！國健署推安心血壓站用「722原則」最準確

▲台灣高血壓學會林彥宏理事長、國民健康署 吳昭軍署長、國民健康署魏璽倫副署長、名人聶雲。（圖／國健署提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部最新公布113年十大死因統計，高血壓性疾病的標準化死亡率首見下降，顯示國人對血壓控制與慢性病預防的努力開始展現成效。為避免到醫院出現「白袍高血壓」影響數值，國民健康署與台灣高血壓學會呼籲18歲以上民眾一年一次722在家量血壓，也將持續推動「安心血壓站」據點建置，讓測量更便利。



根據衛生福利部公布的113年十大死因統計，高血壓性疾病的標準化死亡率由112年的16.5%下降到113年的16.0%，是近年首見稍降。

國健署指出，有些人進入醫療院所時，常常血壓會不自主升高，又被稱為「白袍高血壓」效應，而遵循722原則測得的血壓值可以較貼近實際值。722原則指「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。

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國健署為此，特別發展「安心血壓站」認可機制，鼓勵各場域血壓的量測服務兼顧設備、環境與量測說明，以協助民眾量出正確的血壓值。

▲國民健康署發展「安心血壓站」認可機制。（圖／國健署提供）

國健署指出，安心血壓站網絡獲得許多企業伙伴之支持，目前如統一超商7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會、群益金鼎證券、臺灣企銀等單位皆表達願意投入，自主建置安心血壓站。達成國民健康署與台灣高血壓學會所製定之正確量血壓標準者，將會獲頒「安心血壓站」標誌，未來民眾看到可在開放時間入內量血壓。

國民健康署署長吳昭軍提醒，高血壓是很多重大疾病的根源，預防勝於治療，除了從年輕時養成健康生活習慣，配合定期在家量血壓或運用安心血壓站固定監測，是最基礎也最關鍵的健康守門磚。健康署邀請全民善用各企業好厝邊的服務，與家人一起守護血壓，遠離高血壓威脅。