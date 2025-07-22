「80歲免評聘外看」衝擊重症家庭　衛福部2配套：空窗期可用長照

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

80歲以上聘僱外籍看護免經醫療評估，最快7月底上路，民團憂心有移工不續約跳槽等衝擊重症家庭。衛福部次長呂建德今（22）日指出，經與勞動部協調有2大重點配套，包含申請空窗期可以使用長照服務、針對重度、極重度家庭可以有綠色通道優先，加強分流。

立法院去年底三讀通過就業服務法部分條文，明定雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估。

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呂建德今日受訪表示，此次放寬預期會增加10萬名需求者，為避免對重症家庭產生影響，衛福部這段期間和勞動部密切配合，舉辦雙次長的會議來共同協調，初步有兩個重點，第一點，在申請期間的空窗期，民眾可以來使用長照服務。第二點，為了要加速審查流程，針對重症部分會有綠色通道，以重度跟極重度的這個家庭作為優先。

至於如何判斷屬於重症可使用綠色通道對象，長照司司長祝健芳說明，除法規規範的失智、70至79歲癌症二期以上個案，由於部分非實體癌無期別之分，會再討論病名表列，但詳細內容仍有待勞動部公布為準。

至於空窗期可以使用的長照服務，長照司副司長吳希文指出，長照2.0提供「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等四項補助，聘僱外籍看護工家庭在使用「照顧及專業服務」有所限制。

吳希文說明，聘僱外籍看護家庭僅給付額度僅有未聘僱家庭額度的30%，並限用於復能服務、進食與吞嚥照護、營養照護等「專業服務」項目，不得使用居家服務、日間照顧中心等「照顧服務」項目；但是空窗期期間則視同未聘僱家庭，使用上不受限制。

此外，衛福部也規劃9/1起放寬聘僱外籍看護個案可以使用「社區照護」，增加個案的社會參與。