19歲男大生爆肥得糖尿病　醫點名4大兇手：很多人天天吃

▲醫師提醒年輕人若忽略飲食可能也會罹患糖尿病。（圖／翻攝自pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

過去常被視為中老年人疾病的糖尿病，正悄悄朝年輕族群蔓延。內分泌暨新陳代謝專科醫師周建安指出，現代人飲食精緻化、生活型態不良，導致糖尿病患者年齡層下移，他更分享一個年僅19歲的大學生，因為每天攝取過多含糖飲料，加上缺乏運動，竟在青春年華就被診斷出罹患糖尿病。

周建安透過診所社群平台分享，該名男大生身高173公分，體重達110公斤，原本是因體重問題前來求診，未料檢查竟顯示血糖飆高，連同血脂、尿酸與肝功能數值也一併異常。他追問後才得知，學生幾乎每天吃速食，每次份量是一般人的兩倍，飲料全為全糖配方，甚至完全不喝白開水；在課業壓力下，作息紊亂、運動量極低，長期累積下導致身體亮起紅燈。

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周醫師提醒，糖尿病並非只會找上銀髮族，年輕人若忽略飲食控制與生活習慣，同樣面臨罹病風險。他特別點出四大「高升糖陷阱食物」，即便外觀看似無害，也可能在不知不覺中讓血糖飆升，建議民眾多加留意：

1. 白吐司

常被視為清淡選擇的白吐司，其實是高升糖指數的代表。因為製作過程中去除了大量纖維與營養，屬於精緻澱粉，進入體內後容易迅速被吸收，引發血糖大幅波動。

2. 含糖飲料（如可樂）

一罐360毫升的原味可樂，就含有約10茶匙糖分，長期攝取容易導致血糖與胰島素調控失衡，是糖尿病風險的溫床。

3. 油炸食品（如鹹酥雞）

油炸類不只熱量高，還可能含有大量反式脂肪與糖分，不僅影響血糖，更會增加胰島素阻抗，長期食用對健康構成威脅。

4. 果乾（如芒果乾、葡萄乾）

外型小巧、甜味濃郁的果乾，雖然來自水果，卻是經濃縮處理的「糖分炸彈」。份量少卻熱量高，容易在不知不覺中攝取過量，讓血糖失控。

周建安呼籲，預防糖尿病關鍵不只在於「少糖」，更要學會辨識隱藏在日常食物中的高升糖陷阱，從根本改變飲食與生活方式，才能避免年紀輕輕就被慢性病纏身。