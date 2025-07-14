林俊傑驚傳心臟病！ 醫警告「這些徵兆」40+男人最危險

記者黃楷元／台北報導

歌手林俊傑日前在北京鳥巢演唱會上，坦言罹患心臟病，每天都需要服用藥物控制，甚至在台上唱到一半突然痛到站不直、抱著肚子露出痛苦表情。對此，台北慈濟醫院心臟血管科醫師劉冠良提醒，心臟病長年都在國內十大死因名列前茅，各種徵兆民眾應謹慎以對。

▲台北慈濟醫院心臟血管科醫師劉冠良。（圖／記者黃楷元攝）

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林俊傑自稱是心臟疾患，為何在演唱會上是抱著腹部？劉冠良指出，心臟所在的胸腔，離腹腔很近，因此有時候胸腹之間的不舒服，可能會連帶發生。儘管目前林俊傑以及經紀公司均未明確指出，罹患的是哪一類型的心臟疾病，但從需要長期服藥來看，應該可以排除是偶發的心律不整。

劉冠良提醒，心臟病除了胸悶、胸痛之外，還有一些容易被忽略的徵兆，例如喘、腳水腫等，經常容易被忽略。是否需要就醫檢查？劉冠良建議可以從一些狀況來掌握警訊，像是原本輕鬆的散步或買菜活動，突然變得容易喘，或是出現胸悶、胸痛、咳嗽變多、腳部水腫等，都是可能的早期徵兆。

「如果最近做一些以前不會喘的活動突然喘起來，這就是一個警訊。」劉冠良表示，尤其是40歲以上男性、或家族有心血管病史的人，更要特別注意這些症狀。

此外，心臟衰竭不僅會讓人喘，還可能導致水腫，下肢就是最常出現的部位，有些人甚至會肺部積水，導致晚上躺平睡覺時咳嗽、想坐起來。「這時候如果以為只是氣管問題而忽略，就會延誤診治。」

至於如何預防心臟疾病，劉冠良表示，預防三高問題雖然是老生常談，但確實是非常重要的準則。除了避免菸酒之外，飲食控制中減少鹽分攝取是第一要務，富含飽和脂肪酸的紅肉也建議避免食用。不妨參考「得舒飲食」（DASH diet）的原則，可保心血管健康。

另一個建議則是維持運動習慣。劉冠良提醒，以年過40的民眾來說，每周三到五天、各半小時的中強度運動，就已經可以有效改善身體狀況。而競賽類的高強度運動，就需要確認自己的健康狀況、家族病史等，量力而為，才能避免憾事發生。