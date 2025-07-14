三元大火傳氫氟酸外洩！致命劇毒是否有影響？專家解答

記者黃楷元／台北報導

高雄小港三元能源科技14日清晨發生猛烈火警，現場一度偵測出微量「氫氟酸」，引發民眾恐慌，高雄市府也緊急發布細胞簡訊警示周邊居民注意。被網友戲稱為「化骨水」的氫氟酸，毒性究竟有多嚴重，也再度引發社會熱議。

對此，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌教授接受 ETtoday 專訪表示，氫氟酸其實是「弱酸」，因此其危險性並非來自於強酸或強鹼的「腐蝕性」。因此網傳「化骨水」的稱號、或是美劇《絕命毒師》中以氫氟酸溶屍滅跡的橋段，都太過誇大。

但實際上，氫氟酸仍然是極度危險的高風險物質，關鍵在於其「毒性」。楊振昌表示，氫氟酸接觸皮膚後會穿透到身體內，其氟離子與體內鈣、鎂離子結合，可能導致嚴重低血鈣、低血鎂，進而引發休克、心律不整、甚至死亡。

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2019年時，苗栗一名在光電廠工作的菲籍女移工，就因不慎把氫氟酸噴灑至大腿，最終不治。當時該名傷患曾轉院至台北榮總，楊振昌回憶，外界以為氫氟酸事故，是皮膚嚴重潰爛那種燒灼傷，但其實並非如此，致命的是毒性。「低濃度氫氟酸只要接觸大概5%的體表面積，也就是大概半隻手，就可能產生低血鈣；高濃度更只需要1%面積。因此非常危險。」

至於本次高雄三元火警現場測得氫氟酸，是否會危及周邊民眾？楊振昌指出，氫氟酸揮發性不高，若是液態在戶外空間揮發量相對有限，且高雄環保局持續監測，事故廠內氫氟酸濃度並不高、廠外目前則並未測得，民眾無須過度擔心。過去也並沒有低濃度氫氟酸遭吸入後致傷的報告。

不過楊振昌強調，如果有聞到異味、頭暈、喉嚨刺痛等現象，也可能是火災燃燒產物如二氧化硫或其他揮發物刺激造成，建議民眾仍應暫避免外出，若必須外出則應正確佩戴口罩。

▲台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌。（圖／記者黃楷元攝）