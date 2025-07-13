收出養媒合新制上路！評估回歸政府　機構違規停辦1年

▲劉姓保母虐死1歲剴剴。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者趙于婷／台北報導

北市劉姓保母姊妹虐死1歲男童「剴剴」案，引發關注。衛福部推動收出養媒合修法，機構進行收養媒合，出養評估回歸政府，只要違規機構限期未改善最高罰新台幣15萬元，嚴重者可停辦1年，新制已在7月10日上路。

台北市劉姓保母與胞妹涉嫌虐死新北市1歲男童剴剴，引發社會震驚及對收出養制度的廣泛討論。為此，衛福部社家署2月6日預告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」草案。

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衛福部社家署代理署長周道君指出，本次修正刪除文教事業機構，限制社會福利機構才可申請成為收出養媒合機構，修法也將出養評估回歸政府，取消媒合機構的出養評估，僅以接受出養申請為主。

周道君指出，新制上路後，如果家長主動尋求出養媒合機構協助，會引導到地方政府進行評估，民眾也可以直接找政府進行後續評估作業，如果通過評估，媒合機構就會協助後續流程。

周道君提醒，收出養業者如果未經過地方政府評估，可依《兒童及少年福利與權益保障法》，由許可主管機關通知限期改善，屆期未改善者處3萬至15萬元罰鍰，並得按次處罰，情節嚴重者，得命其停辦1個月至1年，並公布其名稱或姓名。