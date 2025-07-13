頭頸癌患找回「食在幸福」　語療師親授吞嚥肌訓練法

▲門諾醫院癌症資源中心與陽光基金會合辦「頭頸癌病友回娘家」活動。(圖／門諾醫院提供下同)

記者王兆麟／花蓮報導

「喉嚨像卡了一顆球，喝水也會嗆到？」這可能不是單純的老化或口乾，而是吞嚥障礙在作怪！門諾醫院癌症資源中心與陽光基金會合辦「頭頸癌病友回娘家」活動，邀請病友一同關心自己的吞嚥功能，並由門諾醫院語言治療師張嚴云以淺顯又趣味的方式，深入解說吞嚥困難的原因與改善之道。



現場病友有的剛完成治療，有的已康復多年，73歲的黃先生分享道，他在65歲那年被診斷出同時罹患大腸癌與口腔癌，但他沒有被命運打倒，反而堅定地說：「因為我要活下去，所以要勇敢面對！」他感謝一路走來細心照顧的太太與女兒，讓他能一步一步走出治療陰霾，如今也能開懷參加病友會，鼓勵其他病友：「走過才知道，我們比想像中更強大！」



癌症資源中心林斈府醫師也特別向在場病友致上鼓勵，他表示：「每一位來到這裡的朋友，都是為自己的人生努力、為家人堅持的勇者。我們辦這場活動，就是希望大家能彼此支持、彼此學習，把對抗疾病的經驗，轉化為生活的力量。」他也感謝團隊同仁的投入，讓病友在療癒的路上，不只身體獲得照顧，心靈也被溫柔擁抱。



語言治療師張嚴云一開場就用熱情迎接熟面孔：「你們都是勇者，今天不是來敘舊而已，而是學會更好生活的祕訣！」她笑說語言治療師不只幫人「說話清楚」，還是「吞嚥教練」，專門幫助頭頸癌病友安全吃飯、快樂享食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼吃東西會變卡卡？張嚴云用「橡皮筋理論」說明，癌症治療後口腔與喉嚨的肌肉常會失去彈性，就像曬太久的橡皮筋變脆，導致吞嚥動作變得無力、協調差，食物容易卡住、嗆到，甚至默默吸入肺部，演變成吸入性肺炎。



「有些病人嗆到都沒感覺，連咳嗽都沒有！」她提醒，這叫「靜默式吸入」，是吞嚥障礙的警訊之一。「吃飯吃一個小時還沒吞完、越吃越怕，甚至因此減少出門交友、心情鬱卒，這不是生活該有的樣子啊！」



許多病友會嘗試把食物打得糊糊的、邊吃邊喝水，希望比較好吞，但張嚴云說：「這些方法不一定是對的，前提是必須先了解自己的吞嚥狀況！」她強調，必須先經過復健科與耳鼻喉科轉介，再接受語言治療師的評估，與醫師討論後會進一步安排「吞嚥攝影檢查」或「吞嚥內視鏡」，觀察食物在口腔、喉嚨的實際走向，才能找出最適合的飲食方式。



「我們不是要求你怎麼吃，而是一起找出你最舒服、最安全的吃法，讓你吃得安心、家人也放心。」針對吞嚥功能下降，語言治療師會提供個人化的「吞嚥訓練處方」。張嚴云分享，經過詳細的吞嚥評估與檢查後，語言治療師會幫你找到安全的食物，並用安全的食物進行吞嚥肌肉的「啞鈴訓練」，不僅吃得安心，也能有方法維持吞嚥功能。



此外，她也現場帶大家做「吞嚥運動」，讓大家笑著動一動。她說：「持續運動，就能延緩肌肉退化，讓吞嚥功能穩定不退步。」張嚴云鼓勵病友做到三件事：第一、了解自己的吞嚥狀況；第二、安全地吃東西；第三、持續做吞嚥運動並定期追蹤。她提醒，吞嚥功能可能在治療結束幾年後才出現退化，千萬不要以為我現在沒事，定期追蹤才是維持生活品質的關鍵。」



門諾醫院目前設有「吞嚥照護門診」，由語言治療師與專科醫師共同協助病友調整飲食方式、指導吞嚥訓練，為頭頸癌康復者打造「食在安心」的生活。