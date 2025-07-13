「咀嚼」有益健康！醫揭「8大好處」：預防肥胖還防癌

▲醫師指出，適度咀嚼對口腔和身體健康有益。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者趙于婷／台北報導

炎炎夏日容易因吃不下而忽略正餐進食，但醫師提醒，「適度咀嚼」是有益處的，包括「預防肥胖、培養味覺、改善發音、活躍腦功能、預防蛀牙、預防癌症、舒適腸胃、增加體力」，現代食物通常質地柔軟易於食用，導致現代人咀嚼的頻率減少以及咀嚼能力下降的隱憂，尤其幼童正值生長發育時期，建議要適度咀嚼。對健康大有助益。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區牙科主治醫師許玲欣指出，咀嚼是進食時一種間歇性的節律行為，經由牙齒和顳顎關節運動，需要舌頭、臉部與咀嚼肌協調配合，在此過程中，唾液分泌，分解食物並協助吞嚥，唾液能保持口腔濕潤，並有補充水的作用，經研究指出，咀嚼不只是一個機械過程，更是一種感官體驗。

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針對缺少咀嚼對口腔健康的影響，許玲欣說，包括咀嚼肌肉活動減少，口腔周圍肌肉活動失衡，可能導致牙齒排列和咬合異常，也會導致唾液分泌減少，口腔周圍肌肉活動不足，自潔能力下降，進而引發蛀牙和牙周病，另外也會顳顎關節組織耐受力下降，容易導致顳顎關節不適。而有關適度咀嚼，她也列出以下8大好處。

1. 預防肥胖：咀嚼讓血糖值上升緩慢，神經組織胺（Neurohistamine）分泌，刺激了飽食中樞，能防止過量的進食，有益於預防肥胖。

2. 培養味覺：經由仔細品嚐食物，可以培養對食材天然風味的感知，透過味覺增加食慾，咀嚼運動產生的口腔感覺訊息經由神經迴路傳遞到大腦，提供心理上的滿足感。

3. 改善發音：咀嚼可以鍛鍊唇、臉頰及舌的肌肉，使發音更清晰。

4. 活躍腦功能：咀嚼使血流增加，活躍腦部功能，有助提高記憶力。

5. 預防蛀牙、口臭：咀嚼促進唾液分泌，唾液中的乳鐵蛋白（lactoferrin）或是溶解酶（lysozyme）等成份可以預防細菌增殖，使口腔清潔，達到預防蛀牙及口腔疾病的效果。

6. 預防癌症：唾液不僅含有澱粉酶，還含有保護消化道黏膜的表皮生長因子（EGF），而且，唾液中豐富的化學物質，例如免疫球蛋白A(IgA)以及抗菌物質，都有助於預防疾病及促進健康；唾液中的乳過氧化酶（Lactoperoxidase）還能有效抑制致癌物質的活動，進而產生預防癌症的功效。

7. 舒適胃腸：促進唾液和胃液分泌，消化酵素能幫助分解食物，有助於消化與吸收；咀嚼減輕了腸胃消化的負擔。

8. 增強整體體力：咀嚼增加血流量，促進智力發育，防止衰老；也可以減輕心理壓力，增強全身活力，提升體力。