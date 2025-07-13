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痘痘狂冒當心「2地雷食物」增加出油　乳製品也上榜

▲▼痘痘,青春痘,長痘痘,粉刺,皮膚。（圖／CFP）

▲皮膚科醫師提醒痘痘千萬不要去擠，會讓皮膚問題變嚴重，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

臉上痘痘總是冒不停，皮膚科醫師指出，這和臉部皮膚出油有很大的關係，除了先天體質、青春期荷爾蒙等影響，後天習慣熬夜、晚睡都會讓臉部出油增加，堵塞毛孔造成肌膚痘痘粉刺問題變嚴重，值得注意的是，乳製品和精緻甜點這兩類食物也被認為會讓出油變嚴重，要改善痘痘肌，生活、飲食習慣都要做調整，如果情況嚴重，也應該尋求醫師協助。

書田診所皮膚科醫師蔡長祐在「書田會客室」影片中分享青春期痘痘冒不停原因，他指出，第一是因為臉部肌膚出油，先天原因包含體質、青春期荷爾蒙的分泌影響，後天原因最常見包含熬夜、晚睡，食物也會影響造成出油增加。

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第二個原因是出油增加之後讓毛孔堵塞，蔡長祐說，這和平時清潔習慣有關，必須注意洗臉清掉油脂，減少塞住的機會。第三則是臉上長了粉刺痘痘，千萬不要去摳抓，會造成後續痘痘越長越多，甚至留下痘疤的風險。

談到平常保養皮膚重點，蔡長祐分析，首先要「減少出油」，因為痘痘成因很大部分是熬夜、晚睡造成，另在飲食方面，要注意有些食物會讓本身出油變嚴重，目前認為包含「乳製品」和「精緻甜點」都會增加體內出油，所以要透過生活習慣調整，來減少本身製造出油的能力。

其次則是「清潔」，蔡長祐指出，因為出油旺盛會導致粉刺的累積，透過適當清潔把多餘油脂清除，就可以減少粉刺的形成。有人會問是不是多洗幾次臉就可以減少痘痘發生？蔡長祐強調，這是錯誤觀念，只要早晚一次，用溫和的洗面乳，把臉上的油脂大致洗乾淨就可以。

▲▼書田診所皮膚科醫師蔡長祐提醒皮膚痘痘有三類情況應該要尋求醫師協助治療。（圖／翻攝自YouTube／書田會客室）

▲書田診所皮膚科醫師蔡長祐說明，應尋求醫師協助治療的痘痘狀況。（圖／翻攝自YouTube／書田會客室）

不少人在長痘痘時，會手癢把痘痘粉刺給擠掉，蔡長祐指出，這也是錯誤行為！擠痘痘就會讓痘痘變得更嚴重，那甚至留下嚴重的痘疤。

至於不同的痘痘應該如何治療？蔡長祐說，不管青春期或成人期，痘痘的治療是以型態做決定，如果是出油、粉刺居多，會透過一些外用藥物如A酸、杜鵑花酸；如果同時合併有一些丘疹、膿皰，甚至有一些囊腫型的痘痘，就會加上短時間的口服抗生素、消炎藥的處理。

蔡長祐提醒，如果已經出現滿佈整臉的粉刺，或合併有發炎膿皰、丘疹，甚至會腫痛的痘痘，建議應該盡快就醫，尋求專業醫師協助。

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關鍵字： 痘痘 皮膚科 保養 飲食 青春期

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