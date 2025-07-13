痘痘狂冒當心「2地雷食物」增加出油　乳製品也上榜

▲皮膚科醫師提醒痘痘千萬不要去擠，會讓皮膚問題變嚴重，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

臉上痘痘總是冒不停，皮膚科醫師指出，這和臉部皮膚出油有很大的關係，除了先天體質、青春期荷爾蒙等影響，後天習慣熬夜、晚睡都會讓臉部出油增加，堵塞毛孔造成肌膚痘痘粉刺問題變嚴重，值得注意的是，乳製品和精緻甜點這兩類食物也被認為會讓出油變嚴重，要改善痘痘肌，生活、飲食習慣都要做調整，如果情況嚴重，也應該尋求醫師協助。

書田診所皮膚科醫師蔡長祐在「書田會客室」影片中分享青春期痘痘冒不停原因，他指出，第一是因為臉部肌膚出油，先天原因包含體質、青春期荷爾蒙的分泌影響，後天原因最常見包含熬夜、晚睡，食物也會影響造成出油增加。

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第二個原因是出油增加之後讓毛孔堵塞，蔡長祐說，這和平時清潔習慣有關，必須注意洗臉清掉油脂，減少塞住的機會。第三則是臉上長了粉刺痘痘，千萬不要去摳抓，會造成後續痘痘越長越多，甚至留下痘疤的風險。

談到平常保養皮膚重點，蔡長祐分析，首先要「減少出油」，因為痘痘成因很大部分是熬夜、晚睡造成，另在飲食方面，要注意有些食物會讓本身出油變嚴重，目前認為包含「乳製品」和「精緻甜點」都會增加體內出油，所以要透過生活習慣調整，來減少本身製造出油的能力。

其次則是「清潔」，蔡長祐指出，因為出油旺盛會導致粉刺的累積，透過適當清潔把多餘油脂清除，就可以減少粉刺的形成。有人會問是不是多洗幾次臉就可以減少痘痘發生？蔡長祐強調，這是錯誤觀念，只要早晚一次，用溫和的洗面乳，把臉上的油脂大致洗乾淨就可以。

▲書田診所皮膚科醫師蔡長祐說明，應尋求醫師協助治療的痘痘狀況。（圖／翻攝自YouTube／書田會客室）

不少人在長痘痘時，會手癢把痘痘粉刺給擠掉，蔡長祐指出，這也是錯誤行為！擠痘痘就會讓痘痘變得更嚴重，那甚至留下嚴重的痘疤。

至於不同的痘痘應該如何治療？蔡長祐說，不管青春期或成人期，痘痘的治療是以型態做決定，如果是出油、粉刺居多，會透過一些外用藥物如A酸、杜鵑花酸；如果同時合併有一些丘疹、膿皰，甚至有一些囊腫型的痘痘，就會加上短時間的口服抗生素、消炎藥的處理。

蔡長祐提醒，如果已經出現滿佈整臉的粉刺，或合併有發炎膿皰、丘疹，甚至會腫痛的痘痘，建議應該盡快就醫，尋求專業醫師協助。