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北投國中疑食物中毒「初判非病菌」　羅一鈞曝關鍵：症狀發癢最多

▲▼北市衛生局調查北投國中疑似食物中毒案，共採廚師快部手套檢體2件、環境檢體2件、嫌疑食品檢體3件。（圖／北市衛生局提供）

▲北市衛生局調查北投國中疑似食物中毒案，共採廚師手套檢體2件、環境檢體2件、嫌疑食品檢體3件。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市北投國中女子壘球隊昨發生疑似食品中毒案，疾管署副署長羅一鈞今（11）日表示，初步瞭解個案最多症狀為發癢，無人出現腹痛、腹瀉，研判不像細菌、病毒引起，比較像是天然或者化學性毒素，也因此，食物檢體才是釐清案情關鍵，疾管署已經回覆北市衛生局不會支援流病調查，建議諮詢毒物專家。

北市衛生局今（11）日說明，昨日晚間陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊發生疑似食品中毒，經調查該校壘球隊共17名學生於7月10日當日曾共食，包含自煮午餐與晚餐（茄子、滷肉、飯、蔥蛋）另有外籍老師外帶回來的點心（菠蘿麵包或西多士、凍奶茶），其中9人出現身體不適，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀，校方立即安排全隊17人就醫，目前都已經返回休養。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁說明，衛生局已經要求涉嫌業者暫停作業、供餐，今日上午前往稽查共採廚師手套檢體2件、環境檢體2件、嫌疑食品檢體3件，並申請疾管署流病調查支援。林冠蓁也提到，初步就症狀來看，比較懷疑可能是午餐、晚餐的茄子，因為茄子中的茄鹼，與馬鈴薯中的龍葵鹼是同一種天然存在的植物毒素。

羅一鈞今日下午說明，分析個案症狀以發癢為最多，其他還有手腳麻、胸悶、寒顫、嘔吐、咳嗽等，但無人腹瀉、腹痛，症狀不像細菌病毒引起，比較像是天然毒（植物毒素）或者化學性毒素，食物才會是釐清案情關鍵。

羅一鈞表示，疾管署已經回覆北市衛生局不會支援流病調查，建議諮詢毒物專家，另北市有將這起事件通報腹瀉群聚，送了8項糞便檢體，疾管署會協助進行檢驗。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪表示，茄鹼主要出現在還未長成熟的茄子，且煮熟後就沒什麼特別問題，一來國內過去沒什麼中毒案例，且茄鹼中毒通常也會伴隨腸胃道症狀，機會應該很低。

楊振昌分析，學生症狀可能和組織胺毒素中毒相似，但目前掌握食材並未有容易引發此類中毒的鯖科魚類，會不會有食材交叉污染等問題，另也無法排除食物保存不佳或者其他農藥等因素，還要進一步從食物檢體釐清。

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關鍵字： 食物中毒 北市衛生局 疑似中毒 學生事件 健康安全

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