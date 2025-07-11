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不只是斷捨離！ 研究：丟棄舊情人物品有助釋懷與原諒

文／NOW健康

當一段感情關係因背叛而告終，失戀了卻要面對滿屋子如：定情信物、合照、共同購買的家具等承載回憶的物品，往往令人無所適從，不知道該如何處理。一篇刊登於國際哲學期刊《Synthese》的論文指出，丟棄那些與過往傷痛有關的物品，不僅有助於放下過去，更有助於寬恕對方的過錯，讓心裡更快釋懷。

寬恕不僅是內在心理活動　涉及人與外在物質環境的互動

這篇標題為「不受束縛的寬恕：延伸道德過程中的情感、記憶與物質」（Forgiving unbound: emotion, memory, and materiality in extended moral processes）由陽明交大心智哲學研究所副教授Christopher Jude McCarroll（游尚愷）與美國普渡大學學者Marta Caravà合作的論文，挑戰傳統將「寬恕」視為單純內在心理活動的觀點。主張寬恕其實也是一種延伸性的過程，不僅涉及我們與物質環境的互動，包括那些引發記憶的物品與空間，特別是那些能夠喚起回憶的物品與空間，也在這個過程中扮演關鍵角色。

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論文指出，寬恕的關鍵在於緩解對加害者的強烈負面情緒，而這通常涉及1種選擇性的記憶調整機制。人們只保留「要點記憶」（gist memory），主動遺忘或淡化那些細節性的、情緒張力高的片段。透過這樣的機制，人們得以用更平靜的心情回顧過去，而不是反覆陷入情緒的漩渦。

拋棄或遠離令人痛苦的物品　有助幫助自我釋懷

那麼，相關物品在這個過程中到底扮演什麼樣的角色呢？論文認為，人的認知與情感不必然受限於大腦，也會延伸至物質環境中。某些物品具有記憶喚起性，會觸發特定情緒與回憶，為了調節情緒，建議可以保留那些帶來正向記憶的物品，但可以遠離或將令人痛苦的物品丟棄，藉此幫助自我逐步釋懷。上述的行為不單單只是單純的整理或清掃，而是透過主動建構日常的物質環境，有意地讓某些記憶線索不再出現，達到「線索依賴性的遺忘」，當相關記憶也較不易被喚起，就能進一步推動寬恕的可能。

寬恕與放下不一樣！　前者具有道德意識、後者則傾向個人療癒

然而，Caravà 與McCarroll也特別強調「寬恕」與「放下」（let it go）2者間的不同。寬恕是一個有意識的道德決定，意圖改變對加害者的態度，甚至可能修復受損的關係；相對地，放下則通常傾向於個人的療癒過程，重點在於情緒的釋懷與超脫，未必包含原諒的意圖。雖然2者都能帶來心理上的釋放與緩解，但其道德意涵與人際後果卻截然不同。這篇論文從哲學的角度替「改變環境」背書，提醒我們寬恕可從重新建構物質環境著手。丟棄那些讓人痛苦的物品不是逃避，而是一種主動面對與重新開始的勇氣。


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關鍵字： NOW健康 斷捨離

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