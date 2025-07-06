天氣多變皮膚出狀況「過敏、搔癢」都上身　超慢跑+中醫調理助改善

▲透過超慢跑等規律運動，促進血液循環，配合中醫調理，能改善多種慢性不適。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

近日氣候多變，皮膚過敏、搔癢等問題頻傳。67歲黃先生長期飽受反覆性紅疹與搔癢困擾，經西醫治療雖能暫時緩解，卻屢次復發，影響睡眠與生活品質，轉而求助中醫。在醫師建議下使用中藥、調整飲食並且按摩相關穴道，再配合超慢跑等緩和運動習慣，兩個月後症狀明顯改善，皮膚搔癢與紅疹問題顯著減輕。

收治個案的台南市立醫院中醫科中醫師陳奕任指出，黃先生皮膚常無預警出現紅腫、膨疹，類似蚊子叮咬後的反應，並伴隨劇烈搔癢，特別在夜晚或情緒緊張時加劇，除了手腳與臀部乾癢外，皮膚甚至有血絲與脫屑情況。服用抗組織胺藥物雖有短暫緩解，但停藥即復發，讓他苦不堪言。

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▲平常可按壓合谷、養老等穴位，有助於體質調整。（圖／台南市立醫院提供）

陳奕任說明，經診察發現黃先生同時有腰痠、鼻過敏、眼睛吹風易流淚、腸胃脹氣、睡眠不佳等症狀，整體判斷為腎虛夾肝鬱與脾虛之體質，治療上採用柴胡劑搭配濟生腎氣丸進行調理，並配合生活作息與日常衛教改善體質。

陳奕任建議黃先生配合中醫治療進行和緩運動，如每天兩次原地超慢跑20至30分鐘，並加強保濕、規律作息、出門戴口罩等生活調整。飲食方面，多攝取枸杞、菊花、桑椹、胡蘿蔔、綠花椰菜、菠菜、南瓜、木瓜等有助養肝護眼的食材。並透過按摩足三里、合谷、風池、養老、曲池、三陰交等穴位進行日常保養，有助於體質調整。

黃先生後續表示，在持續運動與服藥治療後，不僅皮膚過敏明顯改善，連原本的飛蚊症與眼睛吹風流淚的問題也獲得緩解，體力亦明顯提升。

陳奕任強調，規律運動可促進全身與眼周血液循環，緩解眼睛疲勞；若能配合中醫調理，更能產生相輔相成的效果，改善多種慢性不適，提升整體生活品質。