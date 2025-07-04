「在宅急症照護」2面向擴大適應症　石崇良揭規劃：拚年底實施

▲健保署長石崇良出席健保署與扶輪社合作備忘錄(MOU)簽署活動，壯大偏鄉地區遠距醫療服務。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

健保署去年7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫（ACAH）」，讓行動不便、失能個案若有肺炎、尿路感染等3類感染急症可以在家接受治療。健保署長石崇良今（4）日宣布將拚今年底擴大辦理，讓所有感染症都可以在宅治療，估計約5～7萬人次受惠，另居家安寧急症照護也將納入，除了讓患者可以免於就醫奔波之苦，也有助於釋出醫院病床給急重患者使用，緩解急診壅塞。

台灣在宅急症照護（Acute Care at Home, ACAH）推行滿一週年，盼提供「住院的替代服務」，增加醫療體系韌性，並減少居家失能或機構住民因急症往返醫院的負擔，台灣在宅醫療學會與奇美醫院日前聯合主辦「在宅急症照護一週年：ACAH 與 OPAT 的對話」。

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會中公布健保署最新數據，截至2025年5月31日，ACAH計畫已核定174個團隊、789家醫療院所參與。在約近3000例的收案個案中，75歲以上的高齡長者佔70%，且78%的個案巴氏量表分數小於20分（完全依賴），顯示主要服務對象為行動不便、失能者。

數據顯示，收案適應症以尿路感染（49%）最多，其次為肺炎（37%）和軟組織感染（14%）。平均照護天數顯著低於全國平均，例如肺炎平均7.9天，尿路感染和軟組織感染均為6.2天，整體平均僅6.9天，遠低於全國平均住院天數12天，成效斐然；個案結案後3天或14天內再轉往急診的比例僅5%，證明了計畫在確保照護品質方面的成功。

石崇良今日出席活動受訪談及ACAH後續規劃，他先表示，健保已通過「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」相關給付，希望讓部分感染症患者從住院轉門診接受治療，今年8月實施，這是針對較年輕、具有行動能力的感染症個案，除增添便利性，也讓醫院病房利用更有效率。

另一方面，在宅醫療也要擴大辦理感染症治療，石崇良說，去年實施時針對肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類患者，接下來則希望比照OPAT擴大至所有感染症都可以在家治療，但是不同於OPAT論日計酬，ACAH則採包裹式給付，所以相關給付方案還要討論，預計9月送入共擬會議，希望11月、12月就可以推行。

石崇良指出，目前健保居診計畫收案約8萬人、長照機構巡診服務約12萬人，合計約有20萬人，其中每3至4人會有1人因為感染住院，推估新制受惠者約5~7萬人。

在宅醫療除感染症照護，健保署也同步規劃將居家安寧的急症進行全面涵蓋，石崇良說，因為安寧照護不僅是感染給抗生素，還有包含癌症末期出現的營養問題、惡病質、疼痛控制等，希望能讓個案全程在家中接受治療。

此外，健保署也規劃明年起還將進一步推動早期出院，讓患者在家中、機構中接續照顧，把病床留給重症個案。